«100 влиятельных одесситов»: первые выводы

08.08.2017 в 18:20

Половина участников рейтинга – депутаты

Продолжается рейтинг «100 влиятельных одесситов», организованный благотворительным фондом «Журналисты за демократию». К настоящему времени закончилось предусмотренное условиями конкурса добавление участников. С учетом этого общее количество отобранных оргкомитетом кандидатов с 330 возросло до 370 человек.

Сформированный таким образом список является окончательным. К настоящему времени он передан экспертам для процесса оценивания. Начиная уже с 3 августа за участников можно голосовать онлайн http://rating.odessamedia.net/100-vliyatelnih-odessitov-2017/, причем в течение дня один пользователь может отдать голоса не более чем 50 кандидатам из списка.

Экспертное и онлайн голосования продлятся до 31 августа, после чего в первых числах сентября станут известны имена победителей.

Депутатов могут потеснить

Кто же они, участники рейтинга? По обновленному списку видно, что около его половины составляют депутаты Одесского городского и областного советов, а также Верховной Рады Украины. Это не удивительно, ведь данная категория наших земляков не может не иметь заметного политического веса и, соответственно, влиять на жизнь региона. Только вот сохранится ли подобная тенденция до конца рейтинга?

– Депутаты конечно люди влиятельные. Однако я не уверен, что их количество останется таким же внушительным по итогам рейтинга, – считает глава Одесской областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины» Анатолий Бойко. – Чиновники разного уровня, силовики, деятели образования, науки и культуры региона во многих случаях не менее, а то и более авторитетны и влиятельны. Так что в процессе оценивания им по силам заметно потеснить представителей депутатского корпуса.