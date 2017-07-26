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ХХI Международный книжный фестиваль «Зеленая волна» пройдет в Одессе, 3-6 августа.
26.07.2017 в 12:37
Новый формат «Зеленой волны»
«Зеленая волна» — ежегодное событие, объединяющее в летней Одессе книгораспространителей, издателей, писателей и читателей.
Двадцать лет «Зеленая волна» проходила в Одессе как книжная ярмарка с сопутствующей программой.
С 2017 года «Зеленая волна» — книжный фестиваль.
Новая удобная структура, новые комфортные площадки, новые интересные имена, новое содержание. Будьте с нами на одной волне!
- Программа «Отображая реальность: non fiction и художественная литература»
Открытые интервью, дискуссии, мастер-классы, лекции, встречи с авторами пройдут на партнерских площадках фестиваля в центре города — в Одесском литературном музее, в лектории 4Сity, в хабе «Терминал 42», в галерее Invogue #art.
В программе:
Авторский вечер Дмитрия Быкова
«Вино – это литература: символизм алкоголя в литературных произведениях». Открытое интервью с Игорем Померанцевым
«Продам бестселер». Мастер-класс Гарика Корогодского
«Художественный репортаж. Опыт Польши». Лекция Леся Белея.
Темы дискуссий:
Non-fiction как способ репрезентации реальности
Одесская мысль в современной культуре
Как читать книги.
Писатель больше не голодный, и вообще это – она
Под тремя замками: защита писаного слова
Море по колено: литература Одессы сегодня
Визуальная культура как работа
Нам надо поговорить: где наш Нобель по литературе?
Creative non-fiction или все еще новая журналистика
Искусство книжной иллюстрации
Экран — еще один способ рассказать историю
Гости/участники/спикеры/модераторы:
Юрий Володарский; Егор Мостовщиков; Александр Михед; Борис Куприянов; Варвара Горностаева; Катя Бабкина; Татьяна Кисельчук; Евгений Никифоров; Павел Татарников; Ирина Славинская; Юрий Марченко; Евгений Голубовский; Александр Онищенко; Наиль Муратов; Владислава Ильинская; Елена Боришполец; Елена Каракина.
Программа продолжает формироваться, круг тем и участников будет расширяться.
- Книжный маркет под открытым небом на Дерибасовской: розничная и оптовая торговля книгами и другой печатной продукцией; презентации книг; книжные конкурсы.
- VI Одесский международный Корнейчуковский фестиваль детской литературы:
В Одесском литературном музее — подведение итогов литературных и творческих конкурсов фестиваля.
В Горсаду — игровые и театрализованные программы, литературные чтения, презентации новых детских изданий, встречи с детскими писателями и художниками.
Организаторы:
Выставочная компания «Экспо-Юг-Сервис»:
организатор книжного фестиваля «Зеленая волна»
тел./факс: +38 (048) 777–60-68; oo@expodessa.od.ua
Общественная организация «Агентство регионального развития»:
организатор Одесского международного Корнейчуковского фестиваля детской литературы; организатор программы мероприятий «Зеленой волны»
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Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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