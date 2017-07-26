Пресс-релизы ХХI Международный книжный фестиваль «Зеленая волна» пройдет в Одессе, 3-6 августа. 26.07.2017 в 12:37 Новый формат «Зеленой волны» «Зеленая волна» — ежегодное событие, объединяющее в летней Одессе книгораспространителей, издателей, писателей и читателей. Двадцать лет «Зеленая волна» проходила в Одессе как книжная ярмарка с сопутствующей программой. С 2017 года «Зеленая волна» — книжный фестиваль. Новая удобная структура, новые комфортные площадки, новые интересные имена, новое содержание. Будьте с нами на одной волне! - Программа «Отображая реальность: non fiction и художественная литература» Открытые интервью, дискуссии, мастер-классы, лекции, встречи с авторами пройдут на партнерских площадках фестиваля в центре города — в Одесском литературном музее, в лектории 4Сity, в хабе «Терминал 42», в галерее Invogue #art. В программе: Авторский вечер Дмитрия Быкова «Вино – это литература: символизм алкоголя в литературных произведениях». Открытое интервью с Игорем Померанцевым «Продам бестселер». Мастер-класс Гарика Корогодского «Художественный репортаж. Опыт Польши». Лекция Леся Белея. Темы дискуссий: Non-fiction как способ репрезентации реальности Одесская мысль в современной культуре Как читать книги. Писатель больше не голодный, и вообще это – она Под тремя замками: защита писаного слова Море по колено: литература Одессы сегодня Визуальная культура как работа Нам надо поговорить: где наш Нобель по литературе? Creative non-fiction или все еще новая журналистика Искусство книжной иллюстрации Экран — еще один способ рассказать историю Гости/участники/спикеры/модераторы: Юрий Володарский; Егор Мостовщиков; Александр Михед; Борис Куприянов; Варвара Горностаева; Катя Бабкина; Татьяна Кисельчук; Евгений Никифоров; Павел Татарников; Ирина Славинская; Юрий Марченко; Евгений Голубовский; Александр Онищенко; Наиль Муратов; Владислава Ильинская; Елена Боришполец; Елена Каракина. Программа продолжает формироваться, круг тем и участников будет расширяться. - Книжный маркет под открытым небом на Дерибасовской: розничная и оптовая торговля книгами и другой печатной продукцией; презентации книг; книжные конкурсы. - VI Одесский международный Корнейчуковский фестиваль детской литературы: В Одесском литературном музее — подведение итогов литературных и творческих конкурсов фестиваля. В Горсаду — игровые и театрализованные программы, литературные чтения, презентации новых детских изданий, встречи с детскими писателями и художниками. Организаторы: Выставочная компания «Экспо-Юг-Сервис»: организатор книжного фестиваля «Зеленая волна» тел./факс: +38 (048) 777–60-68; oo@expodessa.od.ua Общественная организация «Агентство регионального развития»: организатор Одесского международного Корнейчуковского фестиваля детской литературы; организатор программы мероприятий «Зеленой волны» www.facebook.com * Пресс-релизы размещаются на сайте ИА «Контекст-Причерноморье» в том виде, в котором они присланы, без редакторской правки.