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ХХI Международный книжный фестиваль «Зеленая волна» пройдет в Одессе, 3-6 августа.
26.07.2017 в 12:37
ХХI Международный книжный фестиваль «Зеленая волна»

Новый формат «Зеленой волны»

«Зеленая волна» — ежегодное событие, объединяющее в летней Одессе книгораспространителей, издателей, писателей и читателей.

Двадцать лет «Зеленая волна» проходила в Одессе как книжная ярмарка с сопутствующей программой.

С 2017 года «Зеленая волна» — книжный фестиваль.

Новая удобная структура, новые комфортные площадки, новые интересные имена, новое содержание. Будьте с нами на одной волне!

- Программа «Отображая реальность: non fiction и художественная литература»

Открытые интервью, дискуссии, мастер-классы, лекции, встречи с авторами пройдут на партнерских площадках фестиваля в центре города — в Одесском литературном музее, в лектории 4Сity, в хабе «Терминал 42», в галерее Invogue #art.

В программе:

Авторский вечер Дмитрия Быкова

«Вино – это литература: символизм алкоголя в литературных произведениях». Открытое интервью с Игорем Померанцевым

«Продам бестселер». Мастер-класс Гарика Корогодского

«Художественный репортаж. Опыт Польши». Лекция Леся Белея.

Темы дискуссий:

Non-fiction как способ репрезентации реальности

Одесская мысль в современной культуре

Как читать книги.

Писатель больше не голодный, и вообще это – она

Под тремя замками: защита писаного слова

Море по колено: литература Одессы сегодня

Визуальная культура как работа

Нам надо поговорить: где наш Нобель по литературе?

Creative non-fiction или все еще новая журналистика

Искусство книжной иллюстрации

Экран — еще один способ рассказать историю

Гости/участники/спикеры/модераторы:

Юрий Володарский; Егор Мостовщиков; Александр Михед; Борис Куприянов; Варвара Горностаева; Катя Бабкина; Татьяна Кисельчук; Евгений Никифоров; Павел Татарников; Ирина Славинская; Юрий Марченко; Евгений Голубовский; Александр Онищенко; Наиль Муратов; Владислава Ильинская; Елена Боришполец; Елена Каракина.

Программа продолжает формироваться, круг тем и участников будет расширяться.

- Книжный маркет под открытым небом на Дерибасовской: розничная и оптовая торговля книгами и другой печатной продукцией; презентации книг; книжные конкурсы.

- VI Одесский международный Корнейчуковский фестиваль детской литературы:

В Одесском литературном музее — подведение итогов литературных и творческих конкурсов фестиваля.

В Горсаду — игровые и театрализованные программы, литературные чтения, презентации новых детских изданий, встречи с детскими писателями и художниками.

Организаторы:

Выставочная компания «Экспо-Юг-Сервис»:

организатор книжного фестиваля «Зеленая волна»

тел./факс: +38 (048) 777–60-68; oo@expodessa.od.ua

Общественная организация «Агентство регионального развития»:

организатор Одесского международного Корнейчуковского фестиваля детской литературы; организатор программы мероприятий «Зеленой волны»

www.facebook.com

* Пресс-релизы размещаются на сайте ИА «Контекст-Причерноморье» в том виде, в котором они присланы, без редакторской правки.
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