20.06.2017 в 19:16

21-22 червня 2017 року в м. Одеса (готель «ОК Одеса») відбудеться Міжнародний форум «Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн Східного партнерства».

Децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування, щоб якомога більше повноважень мали органи, що ближче до людей, де їх можна реалізовувати успішніше.

Розпочата у 2014 році реформа передбачає здійснення 5 основних кроків:

1) Визначити територіальну основу органів місцевого самоврядування та виконавчої влади;

2) Розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів;

3) Розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади; 4) Визначити, скільки ресурсів треба на кожному рівні;

5) Зробити органи місцевого самоврядування підзвітними перед виборцями і державою.

На сьогоднішній день в Україні відбувається впровадження цих ключових кроків, але досвід їх впровадження в регіонах різний: є як історії успіху, так і невдалі приклади. Тому актуальним питанням є обговорення усіх важливих аспектів регіонального розвитку у контексті децентралізації.

Серед питань, які потребують обговорення є: будівництво та утримання доріг, перевезення громадян, реагування на надзвичайні ситуації, охорона громадського порядку, земельні відносини та просторове планування, надання адміністративних послуг та соціальний захист населення, зміни та обмеження у розрахунках міжбюджетних трансфертів, інституційне забезпечення місцевого самоврядування тощо.

З огляду на важливість зазначених питань Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні, Центр Перспективних Ініціатив та Досліджень, Національне агентство України з питань державної служби, Центр адаптації стандартів державної служби до стандартів ЄС організовують міжнародний форум з метою обговорення актуальних проблем, обміну досвідом з партнерами з держав-членів ЄС та країн-учасниць Ініціативи ЄС «Східне Партнерство», а також колегами з органів місцевого самоврядування, які досягли успіхів у контексті децентралізації.

Для участі у Форумі запрошені представники міністерств та міських рад і ОТГ, держав-членів ЄС та країн-учасниць Ініціативи ЄС «Східне Партнерство», міжнародних проектів та організацій, НУО, служб управління персоналом органів місцевого самоврядування, Одеського регіонального інституту державного управління Національного академії державного управління при Президентові України, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, тощо.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

ПРОГРАМА

21 ЧЕРВНЯ, СЕРЕДА (ГОТЕЛЬ «ОК ОДЕСА», М. ОДЕСА)

09:30 – 10:30 Реєстрація учасників (біля залу), ранкова кава (-1 поверх готелю)

10:30 – 10:50 ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

 Ігор ТКАЧУК, Заступник Голови Одеської обласної державної адміністрації – керівник апарату

 Микола ІЖА, Директор Одеського регіонального інституту державного управління Національного академії державного управління при Президентові України

 Марія ТКАЧЕНКО, Координатор проектів Представництва імені Фрідріха Еберта в Україні

 Марина КАНАВЕЦЬ, Директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

 Анатолій КУЦЕВОЛ, Голова Центру Перспективних Ініціатив та Досліджень

10:50 – 13:00 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ»

Питання для обговорення:

 реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

 бюджетна децентралізація;

 будівництво та утримання доріг і перевезення громадян;

 реагування на надзвичайні ситуації, охорона громадського порядку;

 земельні відносини та просторове планування;

 надання адміністративних послуг та соціальний захист населення.

Модератор / Спікер:

 Володимир НОВАЦЬКИЙ, Южненський міський голова

Спікери (до 70 хвилин):

 Ігор ТКАЧУК, Заступник Голови Одеської обласної державної адміністрації – керівник апарату

 Микола ІЖА, Директор Одеського регіонального інституту державного управління Національного академії державного управління при Президентові України

 Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, український політик, Народний депутат України 3-го, 6-го і 7-го скликання Голова Одеської облдержадміністрації (1998–2005)

 Володимир МЯГКОХОД, Директор Центрального офісу впровадження децентралізаційної реформи Асоціації міст України

 Олена КОТЛЯРОВА, завідуюча сектором із взаємодії з інституціями Ради Європи та з питань міжнародної технічної допомоги Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіону

 Сергій МАЗУР, Голова Балтської міської об'єднаної громади

 Михайло БУХТІЯРОВ, Голова Біляївської міської об’єднаної громади

Питання / відповіді із залу (до 50 хвилин): модератор запрошує учасників задавати питання спікерам для визначення актуальних проблем регіонального розвитку у контексті децентралізації.

Підбиття підсумків (до 10 хвилин): модератор підсумовує дискусію та запрошує спікерів зробити свої короткі висновки, які будуть відображені у заключному документі за результатами форуму

13.00 – 14.20 ОБІД (-1 поверх готелю)

14:20 – 15:30 ОБМІН ДОСВІДОМ: РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА (ДОСВІД БІЛОРУСІ)

Питання до обговорення:

 роль держави та різних рівнів врядування у збалансованому розвитку держави;

 місцевев самоуправління у Білорусі.

Модератор:

 Володимир НОВАЦЬКИЙ, Южненський міський голова

Презентація (до 30 хвилин):

 Сергєй АЛФЕР, Фонд імені Льва Сапєгі, Білорусь

 Дмітрій СОКОЛ, Фонд імені Льва Сапєгі, Білорусь

Питання із залу (до 30 хвилин): модератор запрошує учасників задавати питання спікеру з метою обміну досвідом регіонального розвитку.

Підбиття підсумків (до 10 хвилин): модератор підсумовує дискусію та запрошує спікера зробити свої короткі висновки, які будуть відображені у заключному документі за результатами форуму

15:30 – 16:00 Перерва на каву (-1 поверх готелю)

16:00 – 17:50 ОБМІН ДОСВІДОМ: УКРАЇНСЬКІ ІСТОРІЇ УСПІХУ

Питання до обговорення:

 розроблення та реалізація стратегій ОТГ за європейськими стандартами;

 міжнародна технічна допомога як інструмент підтримки соціально-економічного розвитку громад;

 програми підвищення якості адміністративних послуг;

 особливості розробки проектів регіонального розвитку та формування планів соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад, їх інтеграція із стратегіями розвитку.

Модератор / Спікер:

 Володимир НОВАЦЬКИЙ, Южненський міський голова

Спікери (до 60 хвилин):

 Віталій ЛОЗОВ, Голова Розквітівської об’єднаної громади Березівського району

 Олексій ГАВРИЛОВ, Голова Вінницького обласного відділення Міжнародного товариства «Україна-Польща-Німеччина»

 Юлія КУЛАКОВА, Координатор проектів Агенції регіонального розвитку Вінницької області

Питання / відповіді із залу (до 40 хвилин): модератор запрошує учасників задавати питання спікерам для обміну досвідом.

Підбиття підсумків (до 10 хвилин): модератор підсумовує дискусію та запрошує спікерів зробити свої короткі висновки, які будуть відображені у заключному документі за результатами форуму

17:50 – 18:00 ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

 Володимир НОВАЦЬКИЙ, Южненський міський голова

22 ЧЕРВНЯ, ЧЕТВЕР (ГОТЕЛЬ «ОК ОДЕСА», М. ОДЕСА)

09:30 – 10:00 Реєстрація учасників та ранкова кава (-1 поверх готелю)

10:00 – 12:00 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

Питання до обговорення:

 служба в органах місцевого самоврядування: стан та актуальні виклики (новий закон, реформа системи оплати праці);

 запровадження посади керівника служби в органах місцевого самоврядування;

 створення ефективних і дієвих служб персоналу;

 запровадження сучасних технологій управління людськими ресурсами для проведення відбору та просування по службі в органах місцевого самоврядування, які ґрунтуються на врахуванні знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей службовців.

Модератор / Спікер:

 Світлана ЛИПОВСЬКА, Начальник управління підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

Спікери (до 60 хвилин):

 Юрій ДИМЧОГЛО, Заступник Голови Одеської обласної ради

 Марина КАНАВЕЦЬ, Директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

 Володимир МЯГКОХОД, Директор Центрального офісу впровадження децентралізаційної реформи Асоціації міст України

 Андрій МАЦОКІН, Головний редактор журналу «Держслужбовець»

Питання / відповіді із залу (до 50 хвилин): модератор запрошує учасників задавати питання спікерам для визначення проблемних питань.

Підбиття підсумків (до 10 хвилин): модератор підсумовує дискусію та запрошує спікерів зробити свої короткі висновки, які будуть відображені у заключному документі за результатами форуму.

12:00 – 12:30 Перерва на каву (-1 поверх готелю)

12:30 – 13:40 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

Питання до обговорення:

 професійне навчання та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади;

 особливості використання інструментів інституційної розбудови ЄС для професійного розвитку службовців органів місцевого самоврядування;

 об’єктивна та прозора оцінка службовців – запорука успішності реформування служби в органах місцевого самоврядування.

Модератор:

 Світлана ЛИПОВСЬКА, Начальник управління підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

Спікери (до 20 хвилин):

 Марина КАНАВЕЦЬ, Директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

 Анатолій КУЦЕВОЛ, Голова Центру Перспективних Ініціатив та Досліджень

Питання / відповіді із залу (до 40 хвилин): модератор запрошує учасників задавати питання спікерам для визначення проблемних питань.

Підбиття підсумків (до 10 хвилин): модератор підсумовує дискусію та запрошує спікерів зробити свої короткі висновки, які будуть відображені у заключному документі за результатами форуму.

13.50 – 15.00 Обід (-1 поверх готелю)

15:00 – 16:30 Представлення та обговорення аналітичної доповіді щодо розвитку місцевого самоврядування у країнах-партнерах Ініціативи «Східне Партнерство» (послідовний переклад з англійської)

Модератор/Спікер:

 Геннадій МАКСАК, Голова Ради зовнішньої політики «Українська призма»

Представлення доповіді (до 20 хвилин):

 Ніно ТВАЛВАДЗЕ, Проектний менеджер “ALDA”, Грузія

Питання / відповіді із залу (до 40 хвилин): модератор запрошує учасників задавати питання для обговорення доповіді.

Підбиття підсумків (до 10 хвилин): модератор підсумовує дискусію та робить короткі висновки, які будуть відображені у заключному документі за результатами форуму.

16:30 – 16:45 Представлення результатів Форуму та його закриття

 Анатолій КУЦЕВОЛ, Голова Центру Перспективних Ініціатив та Досліджень

 Марина КАНАВЕЦЬ, Директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу