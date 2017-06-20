Про завершення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2017 року в Одеській області

20.06.2017 в 14:42

З 23 травня по 16 червня 2017 року, в Україні відбулася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

В Одеській області працювало 82 пункти ЗНО у яких виконували сертифікаційні роботи 13911 учасників (95% від кількості зареєстрованих).

Кількість учасників ЗНО за окремими предметами надана у таблиці:

Предмет Кількість зареєстрованих учасників ЗНО Кількість тих, хто взяв участь у ЗНО Кількість пунктів ЗНО Кількість задіяних аудиторій Осіб, які проводили ЗНО Українська мова і література 14744 13911 (95%) 59 997 2424 Історія України 9876 9153 (93%) 44 681 1668 Математика 8699 8074 (93%) 38 604 1475 Фізика 1851 1544 (83%) 9 126 312 Хімія 1355 1151 (85%) 7 94 235 Біологія 4477 4037 (90%) 20 310 761 Географія 2977 2647 (89%) 14 207 512 Англійська мова 6684 6256 (94%) 29 451 1110 Французька мова 69 68 (98%) 1 5 11 Німецька мова 175 159 (91%) 1 12 28 Іспанська мова 4 4 (100%) 1 1 5 Російська мова 433 351 (81%) 2 29 72

Під час проведення основної сесії ЗНО були виявлені порушення процедури проходження ЗНО абітурієнтами, що призвело до позбавляння їх права скласти тест. Так, деякі учасники тестування самі позбавили себе такого права: 10 абітурієнтів прибули до пунктів ЗНО після їх закриття, 5 — прибули без необхідних документів. На всіх пунктах ЗНО в аудиторіях здійснювався контроль за наявністю в абітурієнтів технічних пристроїв. Було виявлено у абітурієнтів 26 мобільних телефонів та інших засобів зв’язку та збереження інформації. Двоє абітурієнтів користувалися шпаргалками. У всіх цих абітурієнтів результати тестування було анульовано.

Як підсумок можна зазначити, що основна сесія зовнішнього оцінювання 2017 року відбулася успішно:

усі роботи перевірені, розпізнані, ідентифіковані;

усі абітурієнти отримали доступ до результатів;

не зафіксовано випадків передчасного витоку інформації про зміст тестів та фактів корупційних дій.

Отримати додаткову інформацію можна за телефонами (048)784-69-95; (048)784-89-36; (0482)32-35-09; та на сайті Одеського РЦОЯО http://www.test-center.od.ua