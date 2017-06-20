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Про завершення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2017 року в Одеській області
20.06.2017 в 14:42
З 23 травня по 16 червня 2017 року, в Україні відбулася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
В Одеській області працювало 82 пункти ЗНО у яких виконували сертифікаційні роботи 13911 учасників (95% від кількості зареєстрованих).
Кількість учасників ЗНО за окремими предметами надана у таблиці:
Під час проведення основної сесії ЗНО були виявлені порушення процедури проходження ЗНО абітурієнтами, що призвело до позбавляння їх права скласти тест. Так, деякі учасники тестування самі позбавили себе такого права: 10 абітурієнтів прибули до пунктів ЗНО після їх закриття, 5 — прибули без необхідних документів. На всіх пунктах ЗНО в аудиторіях здійснювався контроль за наявністю в абітурієнтів технічних пристроїв. Було виявлено у абітурієнтів 26 мобільних телефонів та інших засобів зв’язку та збереження інформації. Двоє абітурієнтів користувалися шпаргалками. У всіх цих абітурієнтів результати тестування було анульовано.
Як підсумок можна зазначити, що основна сесія зовнішнього оцінювання 2017 року відбулася успішно:
Отримати додаткову інформацію можна за телефонами (048)784-69-95; (048)784-89-36; (0482)32-35-09; та на сайті Одеського РЦОЯО http://www.test-center.od.ua
* Пресс-релизы размещаются на сайте ИА «Контекст-Причерноморье» в том виде, в котором они присланы, без редакторской правки.
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