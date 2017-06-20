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Про завершення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2017 року в Одеській області
20.06.2017 в 14:42
Про завершення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2017 року в Одеській області

З 23 травня по 16 червня 2017 року, в Україні відбулася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

В Одеській області працювало 82 пункти ЗНО у яких виконували сертифікаційні роботи 13911 учасників (95% від кількості зареєстрованих).

Кількість учасників ЗНО за окремими предметами надана у таблиці:

Предмет

Кількість зареєстрованих

учасників ЗНО

Кількість тих, хто взяв участь у ЗНО

Кількість пунктів ЗНО

Кількість задіяних аудиторій

Осіб, які проводили ЗНО

Українська мова і література

14744

13911 (95%)

59

997

2424

Історія України

9876

9153 (93%)

44

681

1668

Математика

8699

8074 (93%)

38

604

1475

Фізика

1851

1544 (83%)

9

126

312

Хімія

1355

1151 (85%)

7

94

235

Біологія

4477

4037 (90%)

20

310

761

Географія

2977

2647 (89%)

14

207

512

Англійська мова

6684

6256 (94%)

29

451

1110

Французька мова

69

68 (98%)

1

5

11

Німецька мова

175

159 (91%)

1

12

28

Іспанська мова

4

4 (100%)

1

1

5

Російська мова

433

351 (81%)

2

29

72

 

Під час проведення основної сесії ЗНО були виявлені порушення процедури проходження ЗНО абітурієнтами, що призвело до позбавляння їх права скласти тест. Так, деякі учасники тестування самі позбавили себе такого права: 10 абітурієнтів прибули до пунктів ЗНО після їх закриття, 5 — прибули без необхідних документів. На всіх пунктах ЗНО в аудиторіях здійснювався контроль за наявністю в абітурієнтів технічних пристроїв. Було виявлено у абітурієнтів 26 мобільних телефонів та інших засобів зв’язку та збереження інформації. Двоє абітурієнтів користувалися шпаргалками. У всіх цих абітурієнтів результати тестування було анульовано.

Як підсумок можна зазначити, що основна сесія зовнішнього оцінювання 2017 року відбулася успішно:

  • усі роботи перевірені, розпізнані, ідентифіковані;
  • усі абітурієнти отримали доступ до результатів;
  • не зафіксовано випадків передчасного витоку інформації про зміст тестів та фактів корупційних дій.

Отримати додаткову інформацію можна за телефонами  (048)784-69-95; (048)784-89-36;  (0482)32-35-09;  та на сайті Одеського РЦОЯО http://www.test-center.od.ua

* Пресс-релизы размещаются на сайте ИА «Контекст-Причерноморье» в том виде, в котором они присланы, без редакторской правки.
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