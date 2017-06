Пресс-релизы Конструктивный диалог транспортной интеллигенции в Одессе 13.06.2017 в 13:06 В начале июня в Одессе успешно завершила работу ХVI-ая Международная неделя по торговле и транспорту, выставка «Интер-ТРАНСПОРТ». Международная неделя по торговле и транспорту проводится как плановое мероприятие Организации Черноморского Экономического Сотрудничества. В 2017 — году 25-летия деятельности ОЧЭС была подготовлена обширная программа мероприятий в странах ЧЭС. В работе Недели принимали активное участие Европейский союз, Делегация Европейской Комиссии в Украине. Координацию мероприятий осуществляет Министерство иностранных дел Украины, Министерство инфраструктуры Украины и Одесская областная государственная администрация. Во исполнение решений встречи Премьер-министров государств-членов ГУАМ и Бизнес-форума ГУАМ (27 марта 2017 года, Киев), 31 мая в Одессе, в рамках традиционной Международной недели по торговле и транспорту, было проведено Учредительное собрание, посвященное созданию Ассоциации делового сотрудничества государств-членов ГУАМ. Целью данной инициативы было вовлечение представителей деловых кругов государств-членов ГУАМ в практическую реализацию двух важнейших инициатив — Соглашения о создании зоны свободной торговли между государствами-участниками ГУУАМ и Концепции развития Транспортного коридора ГУАМ, а также обеспечение связи между органами ГУАМ и экономическими агентами, непосредственно участвующими в реализации проектов в рамках указанных инициатив. 1 июня в рамках Международной недели по торговле и транспорту состоялся седьмой ежегодный семинар ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли и транспорта «Национальная система „единого окна“ и гармонизация данных в Украине». В ходе семинара представители Министерства экономического развития и торговли Украины, ЕЭК ООН, ВТО, СЕФАКТ ООН, Международной ассоциации «Портовое сообщество», Администрации морских портов Украины обсудили прогресс в реализации Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли в Украине; вопросы создания национального «единого окна» и гармонизации данных. Международная неделя по торговле и транспорту традиционно приурочена ко Дню Международного Экспедитора — ежегодного форума профессионалов в области транспорта, экспедирования и логистики, на котором ключевые игроки рынка определяют тренды, обмениваются опытом для достижения новых целей. Многолетний и надежный партнер, известная в отрасли транспортно-экспедиторская компании АО «ПЛАСКЕ» провела XV-ый юбилейный День Международного Экспедитора под эгидой Международной федерации экспедиторских ассоциаций (FIATA), при поддержке Министерства инфраструктуры Украины, Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Украинского национального комитета Международной торговой палаты (УНК МТП), Ассоциации транспортно-экспедиторских организаций Украины «УКРВНЕШТРАНС», ПАО «Укзализныця». Конференция текущего года, была посвящена вопросам построения цифровой инфраструктуры; современным системам управления трафиком; созданию бизнес-модели для совместного использования региональных логистических платформ и ресурсов; транспортному соединение региона Балтийского-Черного-Каспийского морей с третьими странами на фоне роста транспортных потоков в этом регионе; упрощению процедур торговли и внедрению положений Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли. 1 июня в рамках Международной недели по торговле и транспорту состоялся Круглый стол «Развитие мультимодальных перевозок в сообщении Европа — Азия/Восток — Европа». На повестку дня были вынесены вопросы анализа существующих транспортных проектов между странами регионов Балтийского, Черного и Каспийского морей, перспективы их взаимодействия; рынок комбинированных перевозок, тенденции и перспективы; деятельность портов регионов Балтийского, Черного и Каспийского морей: перспективы улучшения условий обработки грузов, ценовая политика, предоставление сервиса и другие. 1-2 июня в Одессе успешно состоялся Совместный семинар ОСЖД/ФИАТА по комбинированным перевозкам «Новые возможности мультимодальных перевозок Европа-Азия-Европа». Виктор Довгань, заместитель Министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции принял активное участие в работе Международной недели в Одессе. На Семинаре обсуждались следующие вопросы: сессия «Евро — Азиатские транспортные коридоры: реалии и перспективы развития»; сессия «Мультимодальные перевозки в сообщении Европа — Азия — Европа: проблематика и практические решения. Гармонизация транспортного права и документов, в области грузовых перевозок, упрощение процедур торговли, обмен данными»; сессия «Стратегия построения эффективных логистических сетей: — унификация транспортных права и документов, обмен данными, упрощение процедур торговли». В торжественной церемонии открытия ХVI-ой Международной недели по торговле и транспорту, выставки «Интер-ТРАНСПОРТ», экспозиции «Агро-ЛОГИСТИКА» принял участие заместитель Министра экономического развития и торговли Украины – Михаил Титарчук. С приветственными словами к участникам крупнейшего транспортного форума Черноморья обратились Ирина Кобута — представитель Регионального офиса Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН (FAO) в Европе и Центральной Азии; Даниель Жак, Группа поддержки Украины, Европейская Комиссия; Евгений Козий, координатор проектов, Постоянный международный секретариат Черноморского Экономического Сотрудничества; Сергей Петровский, глава постоянной комиссии Одесского облсовета по вопросам транспорта, связи и морехозяйственного комплекса; и. о. председателя ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс; Юрий Кононенко, начальник отдела транспорта и морехозяйственного комплекса Одесской областной госадминистрации; Александр Илько, директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета; Юрий Крук, президент Ассоциации портов Украины «УКРПОРТ»; Сергей Крыжановский, Президент международной Ассоциации портов Черного и Азовского морей (BASPA); Василий Зубков, генеральный директор Ассоциации «ПОРТОВОЕ СООБЩЕСТВО»; Павел Кудюкин, президент Международной Ассоциации судовладельцев Черноморского бассейна; Виктор Берестенко, заместитель генерального директора Ассоциации международных экспедиторов Украины. На церемонии открытия в честь многолетнего плодотворного сотрудничества и по случаю 25-летнего юбилея деятельности организации были вручены почетные дипломы Евгению Козию, координатору проектов Организации Черноморского Экономического Сотрудничества и Юрию Круку президенту Ассоциации портов Украины «УКРПОРТ». Диплом вручила капитан дальнего плавания, кандидат технических наук, заслуженный работник транспорта Украины Татьяна Олейник. Международная транспортная выставка «Интер-ТРАНСПОРТ», органично вплетаясь в канву Международной недели по торговле и транспорту, в текущем году открыла двери для более чем 100 компаний из 11 стран мира (Украина, Австрия, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, Литва, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Эстония). В центре экспозиции оживленная работа велась на стенде Министерства инфраструктуры Украины и на стенде Министерства транспорта и коммуникации республики Беларусь. Масштабный стенд ПАТ „Українська залізниця” – компании обеспечивающей 82 % грузовых и 50 % пассажирских перевозок, украсил экспозицию. Участие в проекте крупнейшего национального перевозчика позволило провести целый ряд деловых переговоров. Второй раз на выставке была представлена деятельность Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков LINAVA, объединяющей 930 перевозчиков. Впервые СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» знакомил посетителей со своими достижениями в производстве вагонов и продемонстрировал модельный ряд из восьми видов продукции подвижного состава. Традиционно работа 13 филиалов в морских портах Украины, филиала «Дельта-лоцман», Морской поисково-спасательной службы была представлена централизованно на экспозиции ГП «Администрация морских портов Украины». Ведущие украинские государственные порты представляли свою деятельность и вели активные переговоры: Мариупольский, Херсонский, стивидорная компания «Ольвия». Портовый комплекс по перевалке наливных пищевых грузов на территории Днепро-Бугского морского порта ООО Николаевское предприятии «Терминал-Укрпищесбытсырье» ознакомил посетителей выставки со своими достижениями. Подъемно-транспортное оборудование представили на стендах компании: Alekon Holding AS (Эстония), LIEBHERR-WERK NENZING GmbH (Австрия), Kirow Ardelt (Германия), Nemag (Голландия), АРМАДА, ТД (Украина), ЗАВОД КРАНКОМПЛЕКТ (Украина), КОНЕКРЕЙНС УКРАИНА, Новокраматорский машиностроительный завод (Украина), МХМ УКРАИНА (Украина), ТРАНС­СЕРВИС­КТТ (Украина), УНИВЕРСАЛ СЕРВИС УКРАИНА (Украина), ЮЖТЕХСЕРВИС, ЮЖМОРМОНТАЖ (Украина), FORX (Украина). Первый раз на экспозиции выставки линейку грузоподъемного оборудования и компонентов для крановой техники H.F.S. (Австрия), WDI (Германия), Nemag (Нидерланды), Europresspack (Италия) представила компания «КЕТТЕН». Компания ООО «БИТИЭС-ГРУПП», как официальный представитель концерна Parker Hannifin Corporation на территории Украины, предложила одну из самых обширных линеек продукции для гидравлических систем. Впервые на выставки специалисты компании «Олмис» представили линейку грейферов для перегрузки металлолома и сыпучих грузов. Впервые в Украине на экспозиции выставки состоялась презентация «Инновационная транспортная система Sky Way». Это уникальная, инновационная технология, не имеющая аналогов в мире, цель которой решение самых актуальных транспортных вопросов не только по Одессе и области, но и по всей стране благодаря транспорту 2-го уровня Sky Way . Специалисты отрасли провели переговоры с представителями группы компаний австрийского холдинга «First–DDSG Logistics Holding GmbH», крупнейшей в Европе судоходной компанией — 250 судов для перевозки генеральных, навалочных, тяжеловесных, кубатурных грузов и нефтепродуктов. Гости экспозиции имели возможность посетить стенд ведущего национального перевозчика – СК «Укрферри». Традиционно на выставке были представлены ведущие предприятия гидротехнической отрасли: ЧерноморНИИпроект (Украина), Ремстройтрест ЧМП (Украина), УНИПРОМ (Украина), JAN DE NUL GROUP (Бельгия), Boskalis Ukraine, Tensar International Ltd (Великобритания), Thyssenkrupp Infrastructure GmbH (Германия). ГП «ГОСГИДРОГРАФИЯ» представило на экспозиции масштабные материалы по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства. Азовский судоремонтный завод — крупнейшее многопрофильное предприятие, демонстрировало свои инновации в судоремонте, модернизации и строительстве плавсредств, производстве машиностроительной продукции и перевалке различных видов грузов. «МрияБудПолис» — представитель швейцарской компании Verope AG, производителя стальных канатов и специальных конструкций для портовых кранов. Впервые на выставке были представлены командоконтроллеры, переключатели управления подъемно-транспортного оборудования, крановыми системами морского оборудования и железнодорожного транспорта компанией Укргазгеоавтоматика. В этом году на экспозиции выставки было масштабно представлено весовое оборудование. Ведущие весостроительные компании: НПП Механотрон, Весовая компания MIKA, Веста МК – провели активную работу среди посетителей и участников выставки. Самые авторитетные высшие учебные заведения и НИИ Украины в области транспорта, судоходства и транспортной инфраструктуры – Одесский национальный морской университет, Национальный университет «Одесская морская академия», Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Институт морехозяйства и предпринимательства внесли свой яркий и продуктивный вклад в работу выставки и мероприятий. Экспозиция транспортной инфраструктуры зернового рынка «Агро-ЛОГИСТИКА». ООО «Геннлих Украина» знакомила посетителей выставки в загрузочными устройствами производства Hennlich — устройствами беcпылевой загрузки всех категорий сыпучих и жидких грузов. Компания ООО «Югангарстрой» — лидер по производству бескаркасных ангаров, традиционно демонстрировала свои достижения в строительстве бескаркасных арочных сооружений, использующихся как помещения для хранения зерновых, техники, складские помещения и т.д. Впервые компания ООО «АГСОЛКО Украина» представила посетителям выставки грузовой автомобиль JAC N56, изготовленный по бескаркасной технологии из трехслойных сэндвич-панелей, оборудованный лентой для фиксации груза с помощью штанг, петлями в полу для крепления груза и отбортовкой из рифленого алюминия. Так же впервые компания ТМ Геркулес на открытой экспозиции представила трициклы ведущих китайских производителей. Только для посетителей выставки компании ООО «АВТО ГРУП+» и ООО «АДИС-МОТОР» организовали экспозицию и тест-драйв новинок RENAULT и KIA в Украине! За время работы выставки было зарегистрировано более 1000 посетителей. 1 июня 2017 года в Одессе, в ходе выставки «Интер-ТРАНСПОРТ» и в соответствии с Планом мероприятий Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) на 2017 год, состоялось Заседание Совета Международной Ассоциации портов Черного и Азовского морей (BASPA). Заседание прошло под председательством Президента BASPA — директора ГП «Морской торговый порт «Черноморск» Сергея Крыжановского. В соответствии с программой Заседания был рассмотрен ряд вопросов по функционированию и развитию транспортной системы Черноморского региона, в частности развитию портовой отрасли Украины. Особое внимание участников Заседания было уделено развитию пассажирских паромных перевозок между странами Черноморского бассейна. В рамках XVI международной недели по торговле и транспорту на выставке «Интер-Транспорт» состоялся круглый стол «Организационно-правовые проблемы морской безопасности Украины». В нем приняли участие представители служб охраны портовых средств Администрации морских портов Украины, капитаны дальнего плавания, офицеры охраны частных судоходных компаний, специалисты Национального университета Одесская морская академия, Института морехозяйства и предпринимательства, а также сотрудники пограничной службы. В ходе осуждения были выявлены узкие места морской безопасности, высказаны предложения по решения возникающих проблем. На заседаниях профильного комитета Ассоциации портов Украины «По проектированию, строительству, реконструкции, технической эксплуатации гидротехнических, береговых и инженерных портовых сооружений» были рассмотрены основные вопросы гидротехнического строительства и новейшие технологии реализации поставленных задач: развитие теории и практики инновационных имплантированных сооружений; анализ технического состояния ГТ объектов инфраструктуры морских портов Украины и перспективы их развития; насущные проблемы дноуглубления в морских портах Украины (акватории, подходные каналы, причалы); прогрессивные направления в антикоррозийной защите элементов ГТС и многие другие. Традиционно в рамках выставки Ассоциация портов Украины «УКРПОРТ» провела выездное заседание комитета «По механизации, технологии и информатике», в ходе которого специалисты обсуждали наиболее актуальные вопросы развития портового хозяйства и инноваций в области подъемно-транспортного оборудования. По завершению состоялась демонстрация и тест драйв нового портового тягача KALMAR на открытой экспозиции компании FORX. Одесская государственная академия строительства и архитектуры под патронатом Министерства образования и науки Украины, Академии строительства Украины, Академии энергетики Украины с успехом провела научно-техническую конференцию «Гидротехническое и транспортное строительство», тематика которой посвящена вопросам гидротехнического строительства, перспективам развития, инновациям и инвестициям; проектированию, строительству и реконструкции гидротехнических и водопропускных сооружений и т.д. Интерес специалистов вызвал круглый стол «Актуальные вопросы автоматизации управления и учета для предприятий морского и железнодорожного транспорта, элеваторов и зерновых терминалов». Активную дискуссию организовали компания «Арт Софт» совместно с «КПД-УЗ». Особенный интерес у участников вызвали мобильные приложения тальмана зернового терминала и вагонного техника. Живое обсуждение вызвал вопрос электронного документооборота для автомобильного транспорта. В обсуждении приняли участие как представители ИТ-отрасли, так и пользователи информационных систем – транспортные компании, экспедиторы, элеваторы, зерновые терминалы. Впервые на выставке компания IT-Enterprise совместно со стивидорной компанией «Ольвия» провели в Одессе круглый стол на тему «Автоматизация и управление портом: бухгалтерский учет, электронный документооборот, портовая логистика, закупки и связь с ProZorro». Участники обсудили проблемы, с которыми сталкиваются в работе порты и стивидорные компании, а также их решение с помощью современных систем управления. Выставкой-партнером выступила выставка «ТрансУкраина», которая ежегодно проводится в Киеве в октябре месяце в «Международном выставочном центре» как уникальная площадка для прямого диалога компаний, работающих в транспорно-логистической сфере с заказчиками-грузовладельцами. Одновременно с «ТрансУкраина» проводятся специализированные выставки InterStorage, ColdChain, TIR, WorldFood. Активное участие в подготовке и работе выставки и конференции приняли информационные партнеры: журнал «Порты Украины», еженедельник «Транспорт», бюллетень «Перевозчик», журналы «Промышленные грузы», информационное агентство «Контекст-Причерноморье», «Дистрибуция и Логистика», «Компас экспедитора и перевозчика», «Transportweekly», железнодорожный журнал «ДЕПО», «Подъемные сооружения. Специальная техника», «JURA MOPE SEA», Logist FM, «Бизнес и Безопасность», «Бизнес-Досье», «Украинские зализныци», «УкрАвтоКонтинент», «Перевізник UA», «Вестник АсМАП», журнал «Залізничне постачання», «Логистика: проблемы и решения», газета «Моряк Украины», газета «ПРЕСС-БИРЖА», издательский дом «Украина бизнес», «Справочник от А до Я», Baltic Transport Journal и другие специализированные и массовые издания. Интернет-поддержку обеспечили: Центр Транспортных Стратегий, информационный портал «Транспортный бизнес», Транспорт Украины и СНГ, Истонтрансинфо, МОРСКАЯ ПРАВДА, Компас Украина, TERRA –EXPO, портал TOPBIZ, Universal Freight Organization LTD, AUTO.RIA.com. Освещение экспозиции «Агро-ЛОГИСТИКА» активно осуществляли газета «АГРАРНИК», «Лидер Украины», издательство «АГРОПАРТНЕР», журнал «АГРОЭЛИТА», газета «ЧИМ ХАТА БАГАТА», еженедельник «РЕКЛАМА НА СЕЛО», Аграрный бюллетень. Поддержку в сети Интернет обеспечивали: информационные порталы KOLOSOK.INFO, агропромышленный портал AgroNews, портал ALLBIZ. В Одессе в рамках Международной транспортной недели традиционно собралась транспортная интеллигенция. Девиз форума «Интер-ТРАНСПОРТ» – «Диалог. Доверие. Действие». В начале лета в Одессе успешно состоялся ДИАЛОГ транспортного сообщества. Надеемся, что на базе такого ДИАЛОГА укрепилось ДОВЕРИЕ. Приглашаем обсудить дальнейшие ДЕЙСТВИЯ через год – на семнадцатой неделе по торговле и транспорту в Одессе, выставке «Интер-ТРАНСПОРТ» (30 мая — 1 июня 2018 года). До скорой встречи!













