В Одесі обговорили способи комунікації на локальному рівні між парламентськими партіями і виборцями

30.05.2017 в 13:32

В ході круглого столу були презентовані результати моніторингового дослідження щодо діяльності місцевих організацій парламентських партій в Одеській області.

Згідно з висновками дослідження найбільшу кількість представницьких мандатів за результатами місцевих виборів 2015 року отримала партія Блок Петра Порошенка Солідарність, тоді як у 2016-17 роках за результатами виборів до рад об’єднаних територіальних громад найбільша кількість мандатів вже у партії ВО Батьківщина.

Окремі веб-сайти та ФБ-сторінки для інформування виборців про свою діяльність мають чотири місцевих організації парламентських партій – Блок Петра Порошенка «Солідарність», Опозиційний блок, ВО Батьківщина та Об’єднання «Самопоміч». Аналіз контенту показав, що публікації про роботу із виборцями не на першому місці за кількістю, а кількість публікацій з позицією партії по загальнонаціональним питанням більша за кількість публікацій з позицією партії щодо проблем Одеської області.

Веб-сайти жодної місцевої організації парламентських партій не містять усі хороші практики. Так, у всіх відсутні блоги або форуми, інформація про фінансову звітність, ідеологію, кількість членів та розмір внесків. Натомість всі веб-сайти містять лише інформацію про керівництво місцевої організації партії та можливість онлайн-звернення.

В ході моніторингу не вдалося підтвердити роботу приймалень більшості парламентських партій у всіх районах та містах обласного значення Одеської області. Так, вдалося підтвердити роботу всіх 30 приймалень лише ВО Батьківщина, а також всіх заявлених приймалень Народного Фронту (22 приймальні), Блоку Петра Порошенка «Солідарність» (26) і Об’єднання «Самопоміч» (2). У Блока Петра Порошенка «Солідарність» вдалося підтвердити роботу 26 з 30 заявлених партійних приймалень, у ВО Батьківщини – 19 з 30, у Опозиційного блоку – 13 з 30, Радикальної партії Олега Ляшка – 2 з 30.

Моніторинг проходить у рамках проекту Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» за підтримки Фонду Східна Європа.

За коментарями звертайтеся:

Ігор Луговський, Громадський консультант ОПОРИ в Одеській області

тел.: 097 631 62 85

e-mail: igorlugas@gmail.com

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Довідково: У 2017 році у 13 областях України Громадянська мережа ОПОРА реалізує інформаційно-просвітницький та моніторинговий проект, який здійснюється у рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа. Проект спрямований на залучення громадян до парламентського процесу, підвищення їх поінформованості про діяльність Верховної Ради України, парламентських партій на народних депутатів України. Відбір депутатів для моніторингу відбувався за критеріями пропорційного представництва всіх парламентських сил, гендерного аспекту, попередніх показників активності в окрузі.