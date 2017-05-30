Діяльність місцевих організацій парламентських партій в Одеській області

30.05.2017 в 13:18

Основні висновки

1. За результатами місцевих виборів найбільшу кількість мандатів в Одеській міській і обласній, районних радах, міських радах міст обласного значення отримали представники партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» — 265 депутатів, трохи менше у Опозиційного блоку (259). ВО Батьківщина отримала 170 мандатів, Радикальна партія Олега Ляшка – 35, Об’єднання «Самопоміч» — 9.

Народний Фронт не висував окремі партійні списки на місцевих виборах 2015 року: його представники йшли в складі Блоку Петра Порошенка Солідарність.

2. Найбільшу кількість керівних посад в перелічених у пунктах 1 і 2 радах обіймають теж представники Блоку Петра Порошенка «Солідарність» — 21 керівна посада. У Опозиційного блоку 12 керівних посад, ВО Батьківщина – 11, Радикальної партії Олега Ляшка – 1.

Депутати Об’єднання «Самопоміч» не обіймають керівні посади.

3. За результатами перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах Одеської області найбільшу кількість депутатських мандатів (24) отримали представники партії ВО Батьківщина, тоді як Об’єднання «Самопоміч» та Радикальна партія Олега Ляшка не отримали жодного мандату.

Блок Петра Порошенка «Солідарність» отримав 21 мандат, Опозиційний блок -11, Народний Фронт – 3.

4. Найбільш активними в інформаційними просторі є Блок Петра Порошенка «Солідарність», Опозиційний блок та ВО Батьківщина, Об’єднання «Самопоміч». В ЗМІ найбільше представлені представники Блоку Петра Порошенка «Солідарність», Опозиційного блоку, ВО Батьківщина і Об’єднання «Самопоміч».

Всі партії, окрім Радикальної партії Олега Ляшка, розповсюджують партійні газети в Одеській області.

Народний Фронт, Радикальна партія Олега Ляшка і Об’єднання «Самопоміч» не використовують зовнішню рекламу.

5. Окремі веб-сайти мають місцеві організації партій Блок Петра Порошенка «Солідарність», ВО Батьківщина та Об’єднання «Самопоміч». Для інформування про діяльність Опозиційного блоку в Одеській області використовується персональний веб-сайт народного депутата Миколи Скорика.

Інформація про сайти місцевих організацій Народного Фронту та Радикальної партії Олега Ляшка відсутня.

6. У жодної партії на веб-сайті не займає перше місце серед всіх публікацій інформація про роботу з виборцями та партійним активом. Також у всіх партій публікації про позицію партії щодо загальнонаціональних питань переважають за кількістю публікації щодо позиції партії відносно проблем Одеської області.

У всіх партій в першій трійці за кількістю мають місце публікації про позицію партії щодо загальнонаціональних питань чи щодо участі у публічних заходах. В той же час в першій трійці у партій також є інформацію про роботу партійців у місцевих радах та про роботу з виборцями і партійним активом.

Проте, значна кількість публікацій про роботу з виборцями поєднана з благодійною діяльністю.

Варто зазначити, що на сайтах Опозиційного блока, ВО Батьківщина та Об’єднання «Самопоміч» були опубліковані звіт депутатів Одеської обласної або міської рад.

7. Жодний веб-сайт місцевої організації партії не відповідає усім критеріям хороших практик. Жоден сайт не містить форуми, блоги, інформацію про кількість членів та розмір внесків, інформацію про фінансову звітність, ідеологію.

На всіх веб-сайтах місцевих організацій партій є лише інформація про керівництво та можливість онлайн-звернення.

8. ФБ-сторінки мають обласні організації партій Опозиційний блок, ВО Батьківщина та Об’єднання «Самопоміч». Блок Петра Порошенка «Солідарність» інформую про свою діяльність на сторінці «Моя Одесса».

Інформація про ФБ-сторінки Народного Фронту та Радикальної партії Олега Ляшка відсутня.

9. На ФБ-сторінках обласних організацій партій публікації про роботу із виборцями або місцевих радах не складають більшість серед усіх публікацій.

У всіх партій кількість публікацій з позицією партій щодо загальнонаціональних питань переважають кількість публікацій щодо проблем Одеської області.

Варто відзначити, що в першій трійці за кількістю публікацій є інформація про роботу з виборцями у Блока Петра Порошенка «Солідарність» та ВО Батьківщина, про роботу в місцевих радах – у Опозиційного блоку та Об’єднання «Самопоміч».

10. Більшість партій не відповідають на коментарі користувачів під їх публікаціями на сторінках у соціальній мережі Facebook. Лише Об’єднання «Самопоміч» відповідає на коментарі дописувачів.

11. Відносно більшості партій не вдалося підтвердити роботу приймалень в містах обласного значення та всіх районах Одеської області (30 приймалень). В той же час, вдалося підтвердити роботу всіх 30 приймалень лише ВО Батьківщини. Також серед заявлених партіями приймалень вдалося підтвердити роботу всіх приймалень Народного Фронту (22), Блоку Петра Порошенка «Солідарність» та Об’єднання «Самопоміч» (2).

У Опозиційного блоку – 13 з 30, у Радикальної партії Олега Ляшка – 2 з 30.

12. Найбільша кількість приймалень в місті Одеса, де не підтверджена робота лише приймальні Радикальної партії Олега Ляшка.

Найменша кількість підтверджених приймалень у Кілійському, Кодимському, Любашівському, Миколаївському, Саратському, Тарутинському районах і Теплодарі.

Рекомендації

За результатами дослідження рекомендуємо:

Забезпечити системне оприлюднення на власному офіційному веб-сайті та ФБ-сторінках інформації про роботу з виборцями та про роботу депутатського корпусу партії, депутатських фракцій в органах місцевого самоврядування Одеської області;

Забезпечити на веб-сайтах участь користувачів – опитування, коментування, блоги/форуми;

Розмістити на веб-сайтах інформацію про історію партії, фінансові звіти, кількість членів, розмір внесків, ідеологію, контакти та адреси приймалень в Одеській області;

Забезпечити зворотній зв’язок із виборцями на сторінках в соціальній мережі Facebook;

Забезпечити роботу приймалень у всіх районах та містах обласного значення Одеської області.

І. Аналіз активності парламентських партій в області

1. За результатами місцевих виборів 2015 року представництво в Одеській міській та обласній радах отримали чотири парламентські партії – Блок Петра Порошенка «Солідарність» (36 депутатів), Опозиційний блок (35), ВО Батьківщина (11) та Об’єднання «Самопоміч» (5). Натомість, не представлені в міській та обласній радах Народний Фронт, який не приймав участі у місцевих виборах, та Радикальна партія Олега Ляшка.

Керівні посади в радах займають два представники Блоку Петра Порошенка «Солідарність» (секретаря міської ради та голови обласної ради) та один представник Батьківщини (заступник голови обласної ради).

Представництво парламентських партій в Одеській обласній та міській радах

Назва партія Представництво в обласній раді Представництво в міській раді Загалом Кількість Керівні посади Кількість Керівні посади Кількість Керівні посади БПП «Солідарність» 22 1 14 1 36 2 Народний Фронт 0 0 0 0 0 0 ВО «Батьківщина» 11 1 0 0 11 1 Самопоміч 0 0 5 0 5 0 Радикальна партія Олега Ляшка 0 0 0 0 0 0 Опозиційний блок 23 0 12 0 35 0

В міських радах міст обласного значення та районних радах Одеської області не представлений лише Народний Фронт. Найбільше представництво в цих радах має Блок Петра Порошенка «Солідарність» (229 представників), а найменше – Об’єднання «Самопоміч» (4 представники). Опозиційний блок отримав 224 представника, ВО Батьківщина – 159, Радикальна партія Олега Ляшка – 35.

Також найбільшу кількість керівних посад обіймають представники Блоку Петра Порошенка «Солідарність» — 19, Опозиційного блоку – 12, ВО Батьківщини – 10, Радикальної партії Олега Ляшка – 1. Жоден представник Об’єднання «Самопоміч» не займає керівні посади в радах.

Представництво парламентських партій в міських радах міст обласного значення а районних радах Одеської області

Назва партія Представництво в міських радах (міст обласного значення) Представництво в районних радах Загалом Кількість Керівні посади Кількість Керівні посади Кількість Керівні посади БПП «Солідарність» 65 4 164 15 229 19 Народний Фронт 0 0 0 0 0 0 ВО «Батьківщина» 17 0 142 10 159 10 Самопоміч 4 0 0 0 4 0 Радикальна партія Олега Ляшка 3 0 32 1 35 1 Опозиційний блок 50 2 174 10 224 12

Варто відзначити, в районних радах Опозиційний блок має більшу кількість депутатів (174), аніж Блок Петра Порошенка «Солідарність» (164), однак більшість керівних посад в цих радах все одно у представників Блоку Петра Порошенка «Солідарність».

2. З грудня 2016 року по травень 2017 року в Одеській області відбулися перші місцеві вибори у чотирьох об’єднаних територіальних громадах – Затишанській (Захарівський район), Ширяївській, Коноплянській (Іванівський) та Яськівській (Біляївський). Найбільшу кількість мандатів у вказаних громадах отримали представники непарламентських партій чи самовисуванці.

Серед парламентських партій найбільшу кількість депутатів отримала ВО Батьківщина – 24 представника. У Блока Петра Порошенка «Солідарність» загалом 21 депутат, Опозиційного блоку – 11, Народного Фронту – 3.

Жодного депутата в ради об’єднаних територіальних громад не обрано від Радикальної партії Олега Ляшка і Об’єднання «Самопоміч».

Кількість отриманих парламентськими партіями депутатських мандатів на перших місцевих виборах до об’єднаних територіальних громад Одеській області[1]

Назва ОТГ БПП НФ Батьківщина Самопоміч РПЛ ОБ Інші партії/ самовисування Затишанська селищна ОТГ 4 2 5 0 0 0 11 Ширяївська селищна ОТГ 16 1 1 0 0 2 5 Коноплянська сільська ОТГ 0 0 10 0 0 3 9 Яськівська сільська ОТГ 1 0 8 0 0 6 11 Загалом 21 3 24 0 0 11 36

3. Всі партії, окрім Радикальної партії Олега Ляшка, видають партійні газети та розповсюджують їх через громадські приймальні і активістів. Інформація про видання та розповсюдження партійної газети Радикальної партії Олега Ляшка в Одеській області відсутня.

Місцеві організації партій Блок Петра Порошенка «Солідарність», Опозиційний блок та ВО Батьківщина активно використовують зовнішню рекламу, розповсюджують свої агітаційні матеріали в агітаційних наметах.

Одеські регіональні осередки партій Народний Фронт та Об’єднання «Самопоміч» не використовують зовнішню рекламу. Інформація щодо використання зовнішньої реклами Радикальною партією Олега Ляшка відсутня.

4. В інформаційному просторі (проведення прес-конференцій, відвідування телевізійних ефірів, інтерв’ю друкованим та онлайн ЗМІ) Одеської області найбільш активними є місцеві організації Блоку Петра Порошенка «Солідарність», Опозиційного блоку, ВО Батьківщина та Об’єднання «Самопоміч». Інформація про активність у інформаційному просторі Одеської області представників Народного Фронту та Радикальної партії Олега Ляшка інформація відсутня.

ІІ. Аналіз контенту веб-сайтів парламентських партій[2]

1. Окремий сайт мають обласні організації Блоку Петра Порошенка «Солідарність», ВО Батьківщини та Об’єднання «Самопоміч». Інформація щодо діяльності Опозиційного блоку в Одеській області розповсюджується через персональний сайт керівника обласної організації партії народного депутата Миколи Скорика. Інформація про сайти обласних організацій Народного Фронту та Радикальної партії Олега Ляшка відсутня.

Аналіз контенту веб-сайтів обласних організацій парламентських партій здійснювався по шести категоріям:

Оприлюднення позиції, рішення партії щодо актуальних проблем розвитку Одеської області;

Оприлюднення позиції, рішення партії щодо загальнонаціональних питань;

Інформація про роботу депутатського корпусу в органах місцевого самоврядування (обласна, районі, міські ради, ради ОТГ);

Новини партії про пряму роботу з виборцями та партійним активом;

Інформація про участь партійців, депутатів у різних урочистих та публічних заходах (благодійна і просвітницька діяльність, флеш-моби, публічні акції, майстер-класи тощо);

Привітання з різноманітними святами або публікації-реквієми.

2. На сайті територіальної організації Блоку Петра Порошенка «Солідарність» найбільша кількість публікацій відноситься до категорії інформації про участь партійців у різноманітних урочистих та публічних заходах – 48% публікацій. На другому місці публікації про роботу з виборцями та партійним активом – 28%. Інформація про роботу в органах місцевого самоврядування складає 17% публікацій, позицію щодо загальнонаціональних питань – 5%, позицію щодо проблем області та привітання – по 1%.

У Опозиційного блоку найбільше публікацій присвячено позиції партії щодо загальнонаціональних питань – 25%. Дещо менше інформації про роботу в місцевих органах влади (24%) та про роботу з виборцями і партійним активом (22%). По 14% складають публікації про позицію партії щодо проблем Одеської області та участь представників партії у публічних заходах, 2% — привітання.

По 24% публікацій сайту обласної організації партії ВО Батьківщина відносяться до позиції партії щодо загальнонаціональних питань та щодо роботи представників партії в органах місцевого самоврядування, по 19% — щодо роботи з виборцями та партійним активом і щодо участі у публічних заходах, 11% — привітання, 3% — позиція партії щодо проблем Одеської області.

Майже половина публікацій (49%) сайту обласної організації Об’єднання «Самопоміч» відносяться до інформації про роботу в органах місцевої влади і третина (33%) – щодо участі представників партії у публічних заходах. Інші публікації становлять менше 10%: щодо роботи з виборцями та партійним активом – 9%, щодо позиції партії по загальнонаціональним питанням – 5%, щодо позиції партії по проблемам Одеської області – 3%. Публікації з привітаннями на сайті відсутні.

Підсумовуючи, як недолік розподілу контенту можна виділити, що на всіх сайтах кількість публікацій щодо позиції партії по загальнонаціональним питанням переважає кількість публікацій позиції партії щодо проблем Одеської області. З іншої сторони позитивно, що у всіх партій публікації щодо роботи з виборцями та в органах місцевої влади знаходяться в першій трійці.

Варто зазначити, що значну кількість публікацій щодо роботи партійних представників з виборцями складає інформація в якій така робота поєднана із благодійною діяльністю.

3. Разом з тим, сайти партій аналізувались на наявність наступних хороших практик:

Чи є на сайті інтерактивні рубрики (форуми, блоги, опитування), можливість залишити коментарі

В повній мірі вказані інструменти не мають місце на жодному сайті. Так, на всіх сайтах є лише можливість відправити онлайн-звернення, а на сайті Блоку Петра Порошенка «Солідарність» є опитування та Опозиційного блоку – можливість залишити коментарі.

Чи є інформація про історію партії

Така інформація є лише на сайті Одеської обласної організації ВО Батьківщина.

Чи є на сайті інформація про кількість членів та розмір внесків

Інформація відсутня на всіх сайтах.

Чи є інформація про фінансову звітність (може бути і національний звіт, але головне, щоб там була інформація в розрізі кожного регіонального осередку)

Інформація відсутня на всіх сайтах.

Чи є на сайті інформація про ідеологію та керівництво регіонального представництва партії

В повній мірі інформація не представлена на сайті жодної місцевої організації партії. Однак на сайтах ВО Батьківщина, Блоку Петра Порошенка «Солідарність», Опозиційного блоку і Об’єднання «Самопоміч» є інформація лише про керівництво.

Чи є на сайті інформація про ключові рішення прийняті на з’їздах партії

Інформація є лише на сайті Об’єднання «Самопоміч». На інших сайтах така інформація відсутня.

Контакти і адреси регіональних офісів (приймалень партій)

На сайтах ВО Батьківщина та Об’єднання «Самопоміч» є повна інформація, тоді як у Блоку Петра Порошенка «Солідарність» і Опозиційного блоку - лише інформація про приймальню обласної організації партії. Варто відзначити, що у ВО Батьківщина у ряді випадків на сайті інформація про контактні дані приймалень не є актуальною.

Сайт жодної місцевої організації партії не відповідає в повній мірі всім хорошим практикам.

ІІІ. Аналіз контенту ФБ-сторінок парламентських партій[3]

1. Аналіз контенту сторінок у соціальній мережі Facebook місцевих організацій парламентських партій здійснювався за тими ж критеріями, що й аналіз контенту веб-сайтів.

Власні ФБ-сторінки мають місцеві організації партій Опозиційний блок, ВО Батьківщина та Об’єднання «Самопоміч», а Блок Петра Порошенка публікує інформацію про партійну діяльність на сторінці під назвою «Моя Одесса».

Так само, як у випадку із веб-сайтами, інформація про наявність у Народного Фронту та Радикальної партії Олега Ляшка сторінок у соціальній мережі Facebook відсутня.

2. На сторінці Блоку Петра Порошенка «Солідарність» найбільше (56%) публікацій про публічні заходи, в яких брали участь представники партії, а найменше (3%) – привітання. Публікації про позицію партії щодо загальнонаціональних питань та щодо роботи з виборцями складають по 15%, а позиція щодо проблем Одеської області і щодо роботи депутатів в органах місцевого самоврядування – по 6%.

Найбільша (25%) кількість публікацій на сторінці Опозиційного блоку відносно позиції партії по загальнонаціональним питанням, трохи менше (24%) – щодо роботи представників партії в місцевих радах. 19% публікацій присвячені позиції партії щодо проблем Одеської області, 16% — щодо роботи з виборцями, 13% — щодо участі у публічних заходах та 4% — привітання.

На сторінці ВО Батьківщина також найбільша кількість публікацій складає позиція партії щодо загальнонаціональних питань – 62% публікацій. Інформація про роботу з виборцями складає 18%, участь у публічних заходах – 9%, участь у роботі місцевих рад – 6%, привітання – 5% та позиція партії щодо проблем Одеської області – лише 0,4%.

31% публікацій на ФБ-сторінці Об’єднання «Самопоміч» присвячені публічним заходам, 23% — роботі партійців в місцевих радах, 16% — позиції партії щодо загальнонаціональних проблем, 15% — позиції щодо проблем Одеської області, 13% — роботі з виборцями та 2% — привітанням.

На відміну від веб-сайтів, на ФБ-сторінках збільшується кількість публікацій щодо позиції партії по загальнонаціональним питанням і зменшується кількість публікацій про роботу з виборцями та партійним активом.

3. Зворотній зв’язок на коментарі дописувачів під публікаціями має місце лише на ФБ-сторінці Об’єднання «Самопоміч». Натомість зворотна комунікація під коментарями дописувачів на сторінках Блоку Петра Порошенка «Солідарність», Опозиційного блоку і ВО Батьківщина відсутня.

IV. Аналіз партійної мережі парламентських партій

1. Народний Фронт заявив роботу приймалень в Одесі, 19 районах області та двох містах обласного значення (Чорноморськ, Южне). Роботу всіх заявлених приймалень вдалося підтвердити. Відсутні приймальні Народного Фронту у Теплодарі, Біляївському, Кілійському, Лиманському, Подільському, Любашівському, Овідіопольському та Тарутинському районах.

2. Блоком Петра Порошенка «Солідарність» була заявлена наявність приймалень у 22 районах, трьох містах обласного значення Одеської області та місті Одеса. В ході моніторингу цю інформацію підтвердити вдалося. Так, підтверджено роботу приймалень в Одесі, Теплодарі, Чорноморську, Южному та 22 районах. Приймальні партії у Кодимському, Миколаївському, Роздільнянському та Саратському районах відсутні.

3. Опозиційним блоком також було заявлено роботу приймалень в Одесі, Теплодарі, Чорноморську, Южному та всіх районах. Однак в ході моніторингу вдалося підтвердити роботу менше половини приймалень. Так, вдалося підтвердити роботи приймалень в Одесі, Арцизському, Балтському, Білгород-Дністровському, Біляївському, Болградському, Ізмаїльському, Лиманському, Подільському, Овідіопольському, Ренійському, Роздільнянському і Татарбунарському районах.

4. ВО Батьківщина також заявила про наявність приймалень у всіх вище перелічених населених пунктах, роботу яких вдалося підтвердити.

5. Радикальною партією Олега Ляшка також заявлено роботу всіх 30 приймалень в Одеській області. В даному випадку вдалося підтвердити роботу лише двох контактних осіб – у Ананьївському районі та Лиманському. Роботу всіх інших приймалень підтвердити не вдалося.

6. Об’єднанням «Самопоміч» заявлено дві партійні приймальні в Одесі та Чорноморську, роботу яких підтвердити вдалося.

7. Таким чином, найбільша кількість приймалень парламентських партій знаходиться в Одесі (відсутня приймальня Радикальної партії Олега Ляшка), а найменша – у Кілійському (є приймальні Блоку Петра Порошенка «Солідарність» і ВО Батьківщина), Кодимському (Народний Фронт і ВО Батьківщина), Любашівському (Блок Петра Порошенка «Солідарність» і ВО Батьківщина), Миколаївському (Народний Фронт і ВО Батьківщина), Саратському (Народний Фронт і ВО Батьківщина), Тарутинському (Блок Петра Порошенка «Солідарність» і ВО Батьківщина) районах і Теплодарі (Блок Петра Порошенка «Солідарність» і ВО Батьківщина).

За коментарями звертайтеся:

Ігор Луговський, Громадський консультант ОПОРИ в Одеській області

тел.: 097 631 62 85

e-mail: igorlugas@gmail.com

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Довідково: У 2017 році у 13 областях України Громадянська мережа ОПОРА реалізує інформаційно-просвітницький та моніторинговий проект, який здійснюється у рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа. Проект спрямований на залучення громадян до парламентського процесу, підвищення їх поінформованості про діяльність Верховної Ради України, парламентських партій на народних депутатів України. Відбір депутатів для моніторингу відбувався за критеріями пропорційного представництва всіх парламентських сил, гендерного аспекту, попередніх показників активності в окрузі.