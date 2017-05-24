Леонид Парфенов представит свой авторский фильм в Одессе

24.05.2017 в 13:07

Легендарный журналист Леонид Парфенов презентует вторую часть нашумевшей документальной трилогии «Русские евреи. Фильм второй. 1918-1948», созданной при поддержке Genesis Philanthropy Group. Тур по Украине, организованный Fedoriv Hub, пройдет с 1 по 9 июня в пяти городах – Одессе, Киеве, Львове, Днепре и Харькове.

Осенью 2016 года Fedoriv Hub представил в Украине первую часть документального проекта Леонида Парфенова «Русские евреи. До революции», созданную в творческом тандеме с кинорежиссером Сергеем Нурмамедом. Картина, как и тема в целом, вызвала живой интерес публики — украинский зритель позитивно отнесся к документальному кино и уникальной возможности пообщаться с автором непосредственно после премьерного показа. Такой формат получит свое продолжение – в июне стартует тур журналиста по Украине со второй частью трилогии «Русские евреи. Фильм второй. 1918-1948».

В двух городах – Одессе и Львове – пройдут показы первого фильма «Русские евреи. До революции». Анализируя историю, Леонид Парфенов исследует образ русского еврея – такого знакомого, но порой непонятного и непонятого. Трудности, которые переживают некоренные народы, смена традиционного жизненного уклада и культурных ценностей, активное участие евреев в революционном движении – таково краткое содержание первых «Русских евреев».

«История русских евреев последних 150 лет – это их интеграция в русскую карьеру, культуру и выход через нее в мир», — так объясняет сам Парфенов идею своей картины.

Фильм построен на событийных хрониках, с использованием «оживших» портретов и оригинальных спецэффектов. В своей неповторимой манере, используя яркие метафоры и меткие сравнения, Парфенов сделал очередной документальный шедевр.

Вторая картина, охватывающая период с 1918-1948 гг., названная автором «юдофилия», обещает зрителю погружение в атмосферу рассвета советской эпохи. Многовековые притеснения и борьба за выживание привели евреев к накоплению огромного потенциала, который впоследствии выплеснулся во все области науки, культуры, политики и общественной жизни. Здесь будут упомянуты ярчайшие представители своего времени, которые стояли у руля истории и общества. О метаморфозах евреев на пике истории расскажет второй фильм, выполненный в лучших традициях парфеновского стиля.

«Этот фильм – невероятные, но в тоже время реальные истории людей, оказавших влияние на огромную страну. Лента гармонично вписывается в нашу стратегию организовывать события, которые вдохновляют и доставляют эмоции людям», — так охарактеризовал картину бренд лидер, партнер креативной компании Fedoriv Влад Ноздрачев.

Видеообращение Леонида Парфенова

Справка

FEDORIV Hub – главное место пересечение бизнеса и творчества. Место находится в офисе международной креативной компании Fedoriv.

Ждем вас на показах в ваших городах, билеты уже в продаже:

1 июня (четверг), Одесса – «Русские евреи. Фильм первый. До революции». Зеленый театр (1500 зрителей). Начало в 21:00. Цена билетов от 100 до 200 гривен.

2 июня (пятница), Одесса – «Русские евреи. Фильм второй. 1918-1948». Зеленый театр. Начало в 21:00. Цена билетов от 280 до 1000 гривен. Встреча и общение с автором фильма Леонидом Парфеновым.

4 июня (воскресенье), Киев — «Русские евреи. Фильм второй. 1918-1948». Fedoriv Hub. Начало в 19:00. Цена билетов 999 грн. Встреча и общение с автором фильма Леонидом Парфеновым.

5 июня (понедельник), Львов — «Русские евреи. Фильм первый. До революции». !FESTRepublic.club. Начало в 19:00. Цена билетов от 350 до 600 гривен. 300 зрителей.

6 июня (вторник), Львов. «Русские евреи. Фильм второй. 1918-1948». !FESTRepublic.club. Начало в 19:00. Цена билетов от 150 до 350 гривен. Встреча и общение с автором фильма Леонидом Парфеновым.

8 июня (четверг), Днепр — «Русские евреи. Фильм второй. 1918-1948». Менора. Начало в 19:00. Цена билетов от 299 до 699 гривен. Встреча и общение с автором фильма Леонидом Парфеновым.

9 июня (пятница), Харьков — «Русские евреи. Фильм второй. 1918-1948». Fabrika.space. Начало в 19:00. Цена билетов от 99 до 699 гривен. 500 зрителей. Встреча и общение с автором фильма Леонидом Парфеновым.

Справки по телефону (приобретение билетов): 098 97 88 161