Ключевые игроки зернового рынка — на выставке «Агро-ЛОГИСТИКА»!

22.05.2017 в 11:43

VIII экспозиция «АГРО-ЛОГИСТИКА»

В РАМКАХ XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕДЕЛИ ПО ТОРГОВЛЕ И ТРАНСПОРТУ «Интер-ТРАНСПОРТ»

31 МАЯ -2 ИЮНЯ 2017 Г., ОДЕССА

Организатор: Центр выставочных технологий – член УСПП, ОРТПП, BASPA

С 31 мая по 2 июня 2017 года в рамках шестнадцатой международной недели по торговле и транспорту «Интер-ТРАНСПОРТ» работает экспозиция транспортно-логистической инфраструктуры зернового рынка «Агро-ЛОГИСТИКА».

В этом году в международной транспортной неделе «Интер-ТРАНСПОРТ» принимают участие более 100 компаний из 10 стран мира (Украина, Беларусь, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция, Литва, Эстония).

Работу транспортной недели откроет Региональный семинар FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) по влиянию Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО для агропродовольственной торговли.

Принимая во внимание, что выставка проводится в рамках международной транспортной недели «Интер-ТРАНСПОРТ», заинтересованные участники и посетители выставки «Агро-ЛОГИСТИКА» могут посетить стенды ведущих украинских портов и экспозиции операторов железных дорог, в частности ПАО «Українська залізниця», экспедиторские компании, активно работающие в области перевалки зерновых грузов.

ООО «Геннлих Украина» продемонстрирует загрузочные устройства производства Hennlich — устройства беcпылевой загрузки всех категорий сыпучих грузов, всех категорий жидких грузов, самонаводящейся системы загрузки цистерн и бункеров, системы дозированной загрузки, водяные пушки, системы очистки транспортерных лент. Портовый комплекс по перевалке наливных пищевых грузов на территории Днепро-Бугского морского порта ООО Николаевское предприятии «Терминал-Укрпищесбытсырье» познакомит посетителей выставки со своими достижениями. Весодозирующее оборудование продемонстрируют компании «Механотрон» «Весовая компания «MIKA», «Веста МК». Компания «МХМ Украина» представит технику для перевалки зерновых NEUERO и оборудование для стаффировки контейнеров A-WARD. Компания «ЮЖТЕХСЕРВИС» презентует перегрузочное оборудование конвейерного типа северо-ирландской компании TELESTACK. Компания ООО «Югангарстрой» — лидер по производству бескаркасных ангаров, традиционно продемонстрирует свои достижения в строительстве бескаркасных арочных сооружений, использующихся как помещения для хранения зерновых, техники, складские помещения и т.д.

Впервые компания ООО «АГСОЛКО Украина» представит грузовой автомобиль JAC N56, изготовленный по бескаркасной технологии из трехслойных сэндвич-панелей, оборудованный лентой для фиксации груза с помощью штанг, петлями в полу для крепления груза и отбортовкой из рифленого алюминия.

Так же впервые компания ТМ Геркулес представит трициклы ведущих китайских производителей, отличный помощник для мелкого и среднего бизнеса и крупных предприятий, служб доставки, передвижной торговли, в коммунальных службах, в фермерских хозяйствах, заводах, портах.

Только для посетителей выставки компания ООО «АВТО ГРУП+» организовывает экспозицию и тест-драйв новинок RENAULT в Украине!

Сформирована насыщенная программа мероприятий. ООО «АРТ СОФТ» 31 мая проводит круглый стол «Актуальные вопросы автоматизации управления и учета для предприятий морского и железнодорожного транспорта, элеваторов и зерновых терминалов».

ЖДЕМ ВАС С 31 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ НА VIII-ой экспозиции транспортно-логистической инфраструктуры зернового рынка «Агро-ЛОГИСТИКА», в Одессе, на Морвокзале (ул. Приморская, 6)!

