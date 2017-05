Пресс-релизы ИННОВАЦИИ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 22.05.2017 в 11:22 XVI международная неделя по торговле и транспорту

выставка «Интер-ТРАНСПОРТ»

31 мая — 2 июня 2017 года, Одесса Организатор: «Центр выставочных технологий» — член УСПП, ОРТПП, BASPA В период 31 мая — 2 июня 2017 года в Одессе состоится Международная неделя по торговле и транспорту, в рамках которой пройдет 16-ая выставка «Интер-ТРАНСПОРТ». Под девизом «Диалог. Доверие. Действие» готовится традиционная встреча транспортной интеллигенции Украины и зарубежья — партнеров, друзей, руководителей предприятий и организаций транспортной отрасли и грузовладельцев с потребителями транспортных услуг. Международная неделя по торговле и транспорту проводится как плановое мероприятие Организации Черноморского Экономического Сотрудничества. В 2017 — году 25-летия деятельности ОЧЭС, готовится обширная программа мероприятий в странах ЧЭС. В период проведения Международной недели по торговле и транспорту Министерство инфраструктуры Украины организовывает круглый стол «Развитие мультимодальных перевозок в сообщении Европа-Азия/Восток-Европа». Работу транспортной недели откроет Региональный семинар FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) по влиянию Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО для агропродовольственной торговли, а так же Совещание по вопросам курсирования контейнерного поезда «ZUBR». Самое активное участие в подготовке и проведении мероприятия принимают отраслевые профессиональные ассоциации и союзы: Международная ассоциация портов Черного и Азовского морей (BASPA), Ассоциация транспортно-экспедиторских и логистических организаций Украины «Укрвнештранс», Ассоциация портов Украины «УКРПОРТ», Федерация работодателей транспорта Украина, Международная ассоциация судовладельцев Черноморского бассейна (БИНСА), Ассоциация международных экспедиторов Украины. Многолетний и надежный партнер международной транспортной недели — известная в отрасли транспортно-экспедиторская компании АО «ПЛАСКЕ», проведет XV-ый Юбилейный День Международного Экспедитора. В этом году, в международной транспортной неделе «Интер-ТРАНСПОРТ» принимают участие более 100 компаний из 10 стран мира (Украина, Беларусь, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция, Литва, Эстония). На экспозиции выставки «Интер-ТРАНСПОРТ» представлены ведущие порты Украины, продемонстрируют новейшие достижения производители подъемно-транспортного оборудования, предприятия в сфере организации международных мультимодальных перевозок, ведущие предприятия в отрасли гидротехнического строительства. В работе Международной недели в Одессе активное участие принимают Министерство инфраструктуры Украины, Министерство транспорта и коммуникации Республики Беларусь, ГП «Администрация морских портов Украины», ПАО «Українські залізниці”. За 15 лет истории выставка «Интер-ТРАНСПОРТ» сохраняет состав своих ведущих участников. В этом году целый ряд компаний будет впервые представлять свою деятельность на экспозиции выставки. Впервые Совместное закрытое акционерное общество «Могилевский вагоностроительный завод» покажет модельный ряд из восьми видов продукции подвижного состава. «Геннлих Украина» представит информацию о возможностях токоподвода с помощью энергоцепей e-chain на крановом оборудовании типа STS, RTG, ASC, reach stacker. Так же на стенде компании будут представлены образцы продукции энергоцепей e-chain и гибкого кабеля chainflex для подвижных механизмов. Первый раз на экспозиции выставки линейку грузоподъемного оборудования и компонентов для крановой техники H.F.S. (Австрия), WDI (Германия), Nemag (Нидерланды), Europresspack (Италия) представит компания «КЕТТЕН». Компания ООО «БИТИЭС-ГРУПП», как официальный представитель концерна Parker Hannifin Corporation на территории Украины, предложит одну из самых обширных линеек продукции для гидравлических систем. Компания ООО «АГСОЛКО Украина» представит грузовой автомобиль JAC N56, изготовленный по бескаркасной технологии из трехслойных сэндвич-панелей, оборудованный лентой для фиксации груза с помощью штанг, петлями в полу для крепления груза и отбортовкой из рифленого алюминия. ТМ Геркулес представит трициклы ведущих китайских производителей, отличный помощник для мелкого и среднего бизнеса и крупных предприятий, служб доставки, передвижной торговли, в коммунальных службах, в фермерских хозяйствах, заводах, портах. Общественная организация «Sky Way Украина» для гостей и участников выставки 31 мая представит презентацию «Инновационный проект «Небесные дороги Sky Way». Так же активная работа будет на стенде компании в течение всех трех дней выставки. Международная транспортная неделя является важным инструментом в решении практических задач транспортной политики и развития транспортной инфраструктуры. ПРИГЛАШАЕМ принять активное участие в работе транспортной недели в Одессе, таким образом, развивая диалог между участниками транспортного процесса, укрепляя доверие и способствуя дальнейшим практическим действиям. Оргкомитет выставки и конференции «Интер-ТРАНСПОРТ» ООО «Центр выставочных технологий» * Пресс-релизы размещаются на сайте ИА «Контекст-Причерноморье» в том виде, в котором они присланы, без редакторской правки.