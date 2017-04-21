21.04.2017 в 17:09

28-29 квітня 2017 р. в Одеському національному морському університеті відбудеться VІ Міжнародна наукова конференція “Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри”.

Конференція організована кафедрою українознавства, історико-правових та мовних дисциплін ОНМУ за участі провідних учених Інституту історії НАН України, Національної спілки краєзнавців України, Науково-дослідного інституту українознавства, Державного архіву Одеської області, Громадської ради при ДАОО, а також представників наукової спільноти від 30 вищих навчальних закладів з різних регіонів України (від Ужгорода до Харкова і від Києва до Ізмаїла). До участі в конференції долучилися також дослідники 9 вишів та коледжів міста Одеси, а також співробітники та науковці Одеського, Миколаївського обласних державних архівів.

Співорганізаторами конференції є представники 4 наукових та навчальних закладів з Румунії (м. Бухарест і м. Галац) та 2-х із Республіки Молдова (м. Кахул і м. Кишинів).

У ході конференції відбудеться засідання круглого столу на тему «Декомунізаційні процеси в країнах єврорегіону Нижній Дунай: засоби, досвід, наслідки…».

До участі у круглому столі запрошено провідних дослідників із вивчення природи комуністичних режимів, тоталітарних систем та наслідків цих режимів з країн нижньодунайського регіону – України, Румунії, Республіки Молдова. З доповідями на круглому столі виступлять фахівці з Інституту історії НАН України, Інституту національної пам’яті України, Інституту із розслідування злочинів комунізму і пам’яті румунської еміграції (м. Бухарест, Румунія), Національної ради із вивчення архівів спецслужб (м. Бухарест, Румунія), Інституту соціальної історії «ProMemoria» (м. Кишинів, Республіка Молдова) та інших наукових установ та громадських організацій, фахівці з соціальної історії, історичної пам’яті народу.

Загалом учасниками конференції є історики, релігієзнавці, культурологи, філософи, етнологи, політологи, мовознавці, краєзнавці, журналісти з України, Республіки Молдова, Румунії й Німеччини.

Традиційно до відкриття конференції організатори видали збірку наукових праць, яку отримає кожний учасник наукового форуму та наукові бібліотеки України. Це стало можливим завдячуючи нашим щирим друзям і фінансовим партнерам, а особливо – Народному депутату України ІІІ, VІ, VІІ скликань, Почесному громадянинові Одеської області Сергію Рафаїловичу Гриневецькому, а також директору ТОВ «Південний сенат» Ксандінову Н.Т., директору ТОВ «ПЕТРЕЛ ПОРТ СОЛЮШН» Назарко В.М., колишнім випускникам «водного» В’ячеславу Гергієву та Дмитру Плісюку.

Цього разу збірка вийшла друком у обсязі 450 стор. До неї увійшли: 84 наукові статті подані 95 науковцями, з них, 22 доктори наук, 3 докторанти, 40 кандидатів наук, 20 викладачів, 4 аспірантів та 1 студентів.

План роботи конференції: 28 квітня о 9.30 – відкриття конференції. Модератор конференції  завідувач кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін ОНМУ, доктор історичних наук, професор Михайлуца Микола Іванович. Вітальні слова – ректора ОНМУ, доктора технічних наук Руденко Сергія Васильовича, Представника Міністерства закордонних справ в Одесі Ржепішевського Костянтина Івановича, Генерального консула Румунії в Одесі, доктора економічних наук Еміла Рапча, начальника відділу культури, мистецтв, національностей та релігій Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації Ярослави Олексіївни Різникової; Директора Державного архіву Одеської області Левчука Володимира Володимировича.

З 9.30 до 14.00 – засідання круглого столу  «Декомунізаційні процеси в країнах єврорегіону Нижній Дунай: засоби, досвід, наслідки…».

У другій половині дня (з 15.00) відбуватимуться посекційні засідання:

• Історія народів та етносів Півдня України у часи імперій, тоталітаризму, демократії (ауд. 212, 2-й поверх старого корпусу).

• Проблеми української та іноземної термінології і термінографії, мовні взаємовпливи (ауд. 209, 2-й поверх нового корпусу).

• Духовність, традиції та обрядовість української та “сусідніх” етнокультур (ауд. 205, 2-й поверх нового корпусу).

• Історія християнської церкви та доля інших конфесій у регіоні (ауд. 203, 2-й поверх нового корпусу).

• Роль архівних установ, музеїв та виставок у збереженні та популяризації культурно-історичної спадщини (ауд. 203, 2-й поверх нового корпусу).

• Міжнародні, правові, міжрегіональні й прикордонні зв’язки і відносини. Різноманітність і спільність перспектив. Дотримання прав людини у чорноморському регіоні, протистояння викликам часу (конференц-зала ОНМУ, 3-й поверх нового корпусу).

29 квітня культурна програма конференції, екскурсії та відвідування одеських музеїв. Підведення підсумків.

Реєстрація учасників конференції  8.30 до 9.30 квітня у вестибюлі ОНМУ, 1-й поверх головного корпусу університету (вул. Мечникова, 34).

Урочисте відкриття конференції о 9.30 в актовій залі Одеського національного морського університету (2-й поверх старого корпусу).

Оргкомітет

Телефон для зв’язку:

Модератор конференції – професор Михайлуца Микола Іванович

Моб. — 050 632 97 44

Роб. — 728-31-18