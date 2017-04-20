ОДЕСА ТА ГЕНУЯ – МІСТА МАНДРІВНИКІВ Й ПОЕТІВ

20.04.2017 в 16:41

21 квітня 2017 р. о 12.00 у Конференц-залі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (вул. Дворянська, 2, 2-й поверх) відбудеться презентація книги відомого італійського журналіста, есеїста та документаліста Мауріціо Фантоні Міннелла «Генуя: портрет одного міста».

Мауріціо Фантоні Міннелла є автором художньої прози та серії публіцистичних есе, в яких піднімає актуальні питання історії та сьогодення, зокрема, проблему дивергенції культури та міграції в сучасних умовах глобалізованого світу.

У 2009 р. він стає президентом культурної асоціації FreeZone та звертається до жанру документального кіно. Сьогодні у доробку Мауріціо Фантоні Міннелла понад 30 повнометражних й короткометражних документальних фільмів, серед яких, зокрема, «Палестинська тетралогія».

Детальна інформація про автора на його персональному веб-сайті: http://www.fantoniminnelladoc.org/

Співорганізатором заходу виступив Італійський інститут культури у Києві, – офіційна установа Міністерства закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії. Мета діяльності ІІК – поширення італійської мови та культури в Україні шляхом проведення культурних заходів, які сприяють обміну ідеями в різних галузях науки та мистецтва.

Детальна інформація про діяльність Італійського інституту культури в Україні за посиланням: http://www.iickiev.esteri.it

Директор Італійського інституту культури у Києві Анна Пасторе відкриє презентацію книги Мауріціо Фантоні Міннелла.

Презентація проходитиме на базі Центру історії та культури Італії імені Джузеппе Гарібальді Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, котрий у вересні 2017 р. відзначає 10 річницю від дня свого заснування. Основним завданням Центру Гарібальді є популяризація історії та культури Італії, просвітницька діяльність, вивчення італійської мови та розвиток освітянських, наукових та культурних контактів з італійськими фаховими установами.

Детальна інформація про діяльність Центру Гарібальді на його офіційному веб-сайті: http://garibaldi.onu.edu.ua

Керівник Центру, зав. кафедрою археології та етнології України історичного факультету доктор історичних наук, професор Олена Валентинівна Сминтина є координатором проведення заходу.

В обговоренні ключової теми заходу – креативності генуезців та їхнього внеску в історію та культуру Одеси – візьмуть представники історичного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова, Наукової Бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова, Одеського історико-краєзнавчого музею, Інституту археології НАН України, Одеської Національної Наукової Бібліотеки, Одеського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

У презентації беруть участь викладачі та студенти історичного й філософського факультетів, факультету романо-германської філології, факультету журналістики, реклами та видавничої ОНУ імені І.І. Мечникова, громадськість міста.