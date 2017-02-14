Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси інформує про зміни в оплаті праці з 1 січня 2017 року

14.02.2017 в 12:20

Новини законодавства з 1 січня 2017 року

Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси інформує, що Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» встановлено :

прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2017 року — 1600 гривень, з 1 травня — 1684 гривні, з 1 грудня — 1762 гривні;

мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 3200 гривень; у погодинному розмірі — 19,34 гривні.

З 1 січня 2017 року відповідно до Закону України від 6 грудня 2016 року № 1774VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесено суттєві зміни до законодавства з праці.

Цим Законом змінено поняття «мінімальної заробітної плати» та порядок встановлення посадових окладів і тарифних ставок, запроваджено нові механізми контролю у сфері зайнятості та оплати праці.

Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якої системою оплати праці.

З цього року виключено норму, за якою до мінімальної зарплати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Водночас розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати. Це передбачено новою статтею 3-1, якою доповнено Закон України «Про оплату праці».

Якщо ж нарахована зарплата за виконану місячну норму праці є нижчою за розмір мінімальної зарплати, тоді роботодавець має провести доплату до рівня мінімальної зарплати, яку слід виплачувати щомісяця одночасно з виплатою зарплати.

Під час обчислення розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оплату праці» мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2017 році — 1600 грн.).

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону №1774 передбачено, що мінімальна зарплата після 01.01.2017 р. не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів і заробітної плати працівників та інших виплат. До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі 1600 гривень.

Мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина у колективних договорах та угодах усіх рівнів. Сторонам, які уклали колективні договори і угоди, необхідно у тримісячний строк привести їх норми у відповідність із цим Законом згідно із законодавством.

До внесення змін до колективних договорів і угод усіх рівнів щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На практиці ця норма законодавства передбачає, що роботодавці мають внести відповідні зміни до колективних договорів в частині визначення співвідношень в оплаті праці працівників, замінивши раніше передбачені співвідношення до мінімальної заробітної плати на співвідношення до прожиткового мінімуму. Водночас при наявності відповідних коштів згідно з ст. 9-1 КзпП України підприємства, установи, організації за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові пільги для працівників, у тому числі із визначення розмірів посадових окладів і тарифних ставок.

Зростання мінімальної заробітної плати та дотримання законодавства у сфері зайнятості повинно сприяти збільшенню кількості платників єдиного соціального внеску та надходжень до Пенсійного фонду. Відповідно збільшаться і надходження до місцевих бюджетів у вигляді податку з доходів фізичних осіб. Це дасть додаткові можливості для громад спрямовувати кошти на соціальний розвиток відповідних територій.

Для громадянина, який нелегально працює, вигода в тому, що його праця легалізується і завдяки цьому буде враховано страховий стаж та гарантовано інші гарантії, передбачені чинним законодавством, у тому числі у випадку тимчасової непрацездатності.

Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси інформує про зміни в оплаті праці з 1 січня 2017 року

Законом №1774 встановлено, що з 1 січня 2017 р. В Україні змінюється значення самого терміну «мінімальна зарплата».

Ця державна гарантія працівників буде стосуватися не окладу (тарифної ставки), а заробітної плати працівника за місяць в цілому.

Таким чином, роботодавець зобов’язаний буде щомісяця виплачувати працівнику із повним робочим днем заробітну плату у мінімальному розмірі, яка може складатися з:

• окладу,

• систематичних премій,

• інших постійних доплат (окрім доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат).

Це передбачено новою статтею 3-1 Закону про оплату праці. І виконувати її потрібно буде як юрособам, так і на фізособам – роботодавцям.

Зверніть увагу!

Таке правило не буде працювати у випадках укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником в повному обсязі місячної/годинної норми праці!

У цих випадках мінімальна заробітна плата виплачуватиметься пропорційно виконаній нормі праці.

Тобто, якщо працівники були у відпустках чи на лікарняних, або на підприємстві був простій не за виною працівника, або він є зовнішнім сумісником, а також у випадку встановлення неповного робочого часу, — правило нарахування зарплати не нижче мінімальної не працюватиме.

А от коли працівник прийнятий на повний робочий день, але фактично працює менше – це буде порушенням.

За таке порушення може бути застосовано штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2017 році – 32 000 грн.).

Крім цього, без змін залишилася ст. 12 Закону про оплату праці. Згідно з цією статтею, норми оплати праці і гарантії для працівників, а також гарантії та компенсації працівникам в разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень, роботи у польових умовах тощо встановлюються Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства України. Тобто, працівник, крім права на мінімальну зарплату, продовжує мати право на доплати, збереження середнього заробітку тощо, у випадках, передбачених трудовим законодавством.

Довідково!

Розмір мінімальної заробітної плати вже не буде змінюватися протягом року залежно від перегляду прожиткового мінімуму.

Але, як і раніше, він буде встановлюватися ВРУ не рідше одного разу на рік у Законі про Держбюджет. За Держбюджетом на 2017 рік її розмір становить 3200 грн.

Нові штрафи за порушення трудового законодавства

До існуючих штрафів, встановлених ст. 265 КЗпП, відповідно до норм Закону № 1774 буде додано ще два, а саме:

• штраф у розмірі 3-х мінімальних зарплат у всіх випадках не допущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат в „конверті”. При перевірках у 2017 році штраф становитиме 9600 грн.

• штраф у розмірі 100 мінімальних зарплат при недопущенні державного інспектора праці до перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ (виплата зарплати в „конверті”). При перевірках у 2017 році штраф становитиме 320 000 грн.

Головний спеціаліст відділу

контрольн-перевірочної роботи

управління ПФУ в Приморському районі м. Одеси

Жмуренко І.А.