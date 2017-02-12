Борьба с простудой: рекомендации специалистов Розетки

12.02.2017 в 20:34

Эффективные методы профилактики и лечения заболеваний ЛОР-органов представили специалисты интернет-магазина Rozetka.ua.

Сейчас ЛОР-заболевания входят в число самых распространенных взрослых и детских недугов. Всем известны признаки наиболее часто встречающихся болезней этого типа: насморк, боль в горле, кашель. Нередко занятые люди переносят такое состояние «на ногах».

Как известно, под ЛОР-органами подразумеваются горло, ухо и нос. Именно их древнегреческие названия («ларинг», «ото», «рино») образуют эту аббревиатуру. Эти органы тесно связаны между собой, поэтому медицина рассматривает их комплексно.

Вопреки распространенному мнению, замерзание — далеко не главная причина возникновения таких болезней. Хотя для не особенно крепкого организма достаточно небольшого толчка, которым действительно может стать переохлаждение.

При воспалениях гортани или глотки могут ощущаться боль, першение, дискомфорт. Если поражены гортань, трахея, бронхи, может наблюдаться сухой или мокрый кашель.

Распространенная болезнь носа — ринит, то есть насморк. В более тяжелых его случаях может возникать головная боль. Это неприятное состояние, которое тяжелее всего переносится маленькими детьми: из носа выделяется слизь, дыхание затрудняется.

Лечение горла или ЛОР-заболеваний гортани, трахеи, бронхов обычно предполагает комплексные меры. Весьма эффективны полоскания и ингаляции. Составы для данных процедур можно готовить самостоятельно (к примеру, из лекарственных трав).

Профилактические мероприятия не так сложны, зато их польза неоспорима, особенно в зимнее время. Малоподвижный образ жизни, холод, дефицит витаминов и ряд других факторов повышают вероятность заболеть. Главной защитой является общее укрепление организма.

Чтобы во время болезни не искать нужные препараты по аптекам, можно воспользоваться услугами интернет-магазина «Розетка». Здесь можно быстро найти и заказать различные препараты, назначенные врачом. Для каждого товара есть подробное описание, включающее состав и инструкцию по применению. Сейчас покупка лекарственных средств в данном магазине доступна жителям городов, где есть аптеки сети «КОСМО».

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