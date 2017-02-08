Должность руководителя следственного управления ГУНП в Одесской области занял Сергей Шайхет

08.02.2017 в 11:07

В следственное управление ГУНП в Одесской области назначен новый руководитель. Им стал 30-летний майор полиции Сергей Олегович Шайхет, ранее занимавший пост старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления МВД Украины.

Про таких офицеров, как Шайхет Сергей Олегович, говорят: человек, который самостоятельно построил свою карьеру, начиная с работы «на земле». Именно приобретенный «в полевых условиях» опыт позволил молодому офицеру всего за девять лет совершить стремительный карьерный скачок.

Сергей Шайхет родился в 1986 году в Луцке. После окончания средней школы решил получить профессиональное юридическое образование. В 2007 году он закончил Национальную академию внутренних дел и начал работать следователем Печерского РУГУ УМВД в Киеве. За годы работы в Печерске направил в суд более 130 уголовных дел по преступлениям разных категорий, в том числе тяжких и особо тяжких.

Однако молодому офицеру и специалисту права одного высшего образования было недостаточно, поэтому он решил совмещать работу с продолжением образования. В 2011 году Сергей закончил экономический факультет Национального университета им. Т. Шевченко, а в 2012-м получил степень магистра права в Национальном университете «Одесская юридическая академия». В 2015 году Сергей Шайхет окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины и получил степень магистра.

Учеба не стала помехой офицерской карьере. Проработав рядовым следователем районного управления, Сергей получает должность старшего следователя, а в 2011 году становится старшим следователем по особо важным делам Главного следственного управления МВД Украины. На этой должности он проработал до 2014 года, а затем получил назначение на должность начальника по борьбе с организованной преступностью следственного управления Киева. С 2015 по февраль 2016 г. — заместитель начальника следственного управления Киева. С февраля 2016-го — научный сотрудник Национальной академии внутренних дел. Наконец в январе 2017 года Сергей получает новое назначение — начальник следственного управления ГУНП Украины в Одесской области.

С первых дней работы на новом месте Сергей Олегович начал уделять внимание развитию коммуникаций и проводить регулярные приемы граждан.

По поводу нового назначения Сергей сказал следующее: «Моя цель на новой должности — повысить уровень доверия к правоохранительным органам со стороны рядовых граждан и увеличить раскрываемость преступлений. Я твердо убежден, что преступник должен сидеть в тюрьме. Мой главный принцип — создание условий для недопущения совершения преступлений».

В обычной жизни Сергей Шайхет очень активный человек, увлекающийся спортом. Имеет звание мастера спорта по офицерскому троеборью и плаванию.

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https://od.npu.gov.ua/ru/publish/article/81950