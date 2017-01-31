Про проведення реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2017 році

31.01.2017 в 14:58

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.08.2016 № 1055 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» з 06 лютого до 17 березня 2017 року триватиме реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

І ЕТАП РЕЄСТРАЦІЇ – формування та оформлення реєстраційної картки.

Особа, яка виявила бажання брати участь у ЗНО-2017, має зайти на офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти (www.testportal.gov.ua ), відкрити сторінку «Реєстрація – 2017» і далі діяти за інструкцією.

ІІ ЕТАП РЕЄСТРАЦІЇ – надсилання до Одеського регіонального центру реєстраційних документів у два способи:

- Загальноосвітні навчальні заклади формують та надсилають до Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти реєстраційні документи випускників поточного навчального року і списки осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання за адресою: а/с 247, м. Одеса, 65114.

- Особа, яка є учнем (слухачем, студентом) професійно-технічного, вищого навчального закладу, що здобуває повну загальну середню освіту в поточному навчальному році, або випускником ЗНЗ минулих років, повинна надіслати реєстраційні документи рекомендованим листом до Одеського РЦОЯО за адресою: а/с 247, м. Одеса, 65114.

До Одеського РЦОЯО відправляються:

1. Копія паспорта громадянина України, а у разі його відсутності – один з документів, що його замінює.

2. Оформлена Реєстраційна картка.

Не забудьте у спеціально відведених місцях реєстраційної картки наклеїти дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері).

3. Копія документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років) або довідка з місця навчання, що підтверджує здобуття в поточному навчальному році повної загальної середньої освіти (для учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів).

Увага! На копіях документів, які подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

ІІІ ЕТАП РЕЄСТРАЦІЇ – отримання від Одеського регіонального центру Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат) та інформаційних матеріалів.

Особі, яка зареєстрована для проходження зовнішнього оцінювання (далі – учасник зовнішнього оцінювання), регіональний центр виготовляє та надсилає реєстраційне повідомлення учасника ЗНО, Сертифікат та інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2017 рік»:

 випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів рекомендованим листом – за адресою, зазначеною в реєстраційній картці.

 випускникам поточного навчального року – за адресою загальноосвітнього навчального закладу, де вони навчаються. Вручення індивідуальних конвертів забезпечують загальноосвітні навчальні заклади

Для кожного учасника зовнішнього оцінювання на офіційному сайті Українського центру створюється персональна інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому. Розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО запрошень-перепусток для участі в ЗНО-2017 буде тривати до 28.04.2017.

Особі може бути відмовлено в реєстрації (перереєстрації) для участі в зовнішньому оцінюванні на підставі:

• ненадання документа(ів), що підтверджує(ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;

• надання недостовірної інформації;

• подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на участь у зовнішньому оцінюванні;

• відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації (перереєстрації);

• неналежне оформлення документів, необхідних для реєстрації;

• неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до медичного висновку.

У разі зміни реєстраційних даних учасник зовнішнього оцінювання повинен пройти перереєстрацію, сформувавши новий комплект документів та надіслати його до 31 березня 2017 року на адресу Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти: а/с 247, м. Одеса, 65114 (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).

Якщо випускник минулих років або учень (слухач, студент) професійно-технічного, вищого навчального закладу через певні причини не зможе взяти участь у зовнішньому оцінюванні, то він повинен до 14 квітня 2017 року надіслати до Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти (а/с 247, м. Одеса, 65114) раніше отриманий Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року та заяву про відмову в реєстрації.

Додаткову інформацію щодо реєстрації для участі в ЗНО-2017 можна отримати на сайтах УЦОЯО (www.testportal.gov.ua), ОРЦОЯО (www.test-center.od.ua), або зателефонувавши за номерами:

048-784-69-95, 048- 784-89-36