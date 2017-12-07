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Сильный туман ожидается в Одессе в ближайшие часы
11:14 / 13.12.2017
ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ближайшие пару часов по Одессе, местами по области ожидается туман, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие 1-3 часа по Одессе, местами по области ожидается туман, видимость 200-500 м. Такие погодные условия могут сохраниться сохранится до конца дня, а также ночью и утром 14 декабря.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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