Сильный туман ожидается в Одессе в ближайшие часы

11:14 / 13.12.2017

ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ближайшие пару часов по Одессе, местами по области ожидается туман, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие 1-3 часа по Одессе, местами по области ожидается туман, видимость 200-500 м. Такие погодные условия могут сохраниться сохранится до конца дня, а также ночью и утром 14 декабря.