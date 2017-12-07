«На этой неделе в Одессе сохранится достаточно тёплая погода, временами дождь и туман», — Гидрометцентр

14:18 / 11.12.2017

ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на начавшейся неделе в Одессе и области сохранится достаточно тёплая погода — до плюс 14 градусов, временами возможен дождь и туман, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по прогнозам синоптиков, во вторник, 12 декабря по Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем 11-13 тепла. По области ночью — плюс 1-6 градусов, днем 9-14 тепла. На автодорогах области видимость хорошая.

В среду, 13 декабря, в Одессе также прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем — плюс 7-12 градусов.

В четверг, 14 декабря, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдёт небольшой дождь. Местами туман. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 тепла.

В пятницу и субботу, 15-16 декабря, осадков не ожидается. Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем — плюс 7-12 градусов.