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«Ночная температура в Одессе на этой неделе опустится до 2 градусов мороза», — Гидрометцентр
14:10 / 13.11.2017
ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в конце этой недели в Одессе ночная температура воздуха может опуститься до 2 градусов мороза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра, 14 ноября, по г. Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 9-11 градусов тепла, днем — плюс 14-16 градусов.
В среду, 15 ноября, также прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 4-9 тепла.
В четверг, 16 ноября, существенных осадков также не ожидается. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — плюс 5-10.
В пятницу и субботу, 17 и 18 ноября, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.
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Сергей Гриневецкий
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