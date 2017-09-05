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«После нескольких солнечных дней на этой неделе в Одессе начнутся дожди», — Гидрометцентр
16:24 / 18.09.2017

ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на этой неделе в Одессе сохранится по-летнему тёплая погода, однако уже 21 сентября местами возможен кратковременный дождь, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по прогнозам синоптиков, во вторник, 19 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 15-17 градусов, днем 25-27 тепла. Температура морской воды 20-21 градус.

В среду, 20 сентября, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла, днем 24-29.

В четверг, 21 сентября, днём местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью — плюс 14-19 градусов, днем 24-29 тепла.

В пятницу, 22 сентября, местами ожидается кратковременный дождь, гроза. В субботу, 23 сентября, без существенных осадков.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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