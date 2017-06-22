|
|
Грозовые дожди и шквалы прогнозируют синоптики на завтра по Одессе и области
15:22 / 05.07.2017
ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено на завтра, 6 июля, — по Одессе, местами по области ожидается гроза, во время грозы шквалы 15-20 м/с, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
По данным синоптиков, в четверг, 6 июля, по г. Одессе ожидается переменная облачность. Вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 17-19 градусов, днем 26-28. Температура морской воды 21-22 градуса. По Одесской области во время грозы местами возможны шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха днем — до плюс 30 градусов.
В пятницу, 7 июля, в городе также ожидается переменная облачность. Ночью и утром дождь, местами сильный, местами гроза, град. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем — плюс 23-28.
В субботу, 8 июля, прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью — 11-16 градусов, днем — плюс 21-26.
В воскресенье, 9 июля, ночью местами возможен кратковременный дождь. Температура ночью 12-17 градусов, днем — плюс 23-28.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:50 05.07.2017
17:38 05.07.2017
16:34 05.07.2017
Около 300 нарушений выявил рыбоохранный патруль области на внутренних водоёмах за время нерестового запрета
16:10 05.07.2017
14:43 05.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.681
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»