Грозовые дожди и шквалы прогнозируют синоптики на завтра по Одессе и области

15:22 / 05.07.2017

ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено на завтра, 6 июля, — по Одессе, местами по области ожидается гроза, во время грозы шквалы 15-20 м/с, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, в четверг, 6 июля, по г. Одессе ожидается переменная облачность. Вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 17-19 градусов, днем 26-28. Температура морской воды 21-22 градуса. По Одесской области во время грозы местами возможны шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха днем — до плюс 30 градусов.

В пятницу, 7 июля, в городе также ожидается переменная облачность. Ночью и утром дождь, местами сильный, местами гроза, град. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем — плюс 23-28.

В субботу, 8 июля, прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью — 11-16 градусов, днем — плюс 21-26.

В воскресенье, 9 июля, ночью местами возможен кратковременный дождь. Температура ночью 12-17 градусов, днем — плюс 23-28.