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Погода




«На этой неделе в Одессе ожидаются дожди с грозами», — Гидрометцентр
15:29 / 12.06.2017

ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на начавшейся неделе в Одессе ожидаются дожди с грозами, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз синоптиков.

Так, по прогнозам Гидрометцентра, во вторник, 13 июня, по Одессе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня — кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, во время грозы шквал 15-18 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 17-19 градусов, днем — до 28 тепла. Температура морской воды 18-19 градусов.

В среду и четверг, 14-15 июня, прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 12-17 тепла, днем плюс 22-27 градусов.

В пятницу, 16 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — плюс 16-18 градусов, днем — 24-27 градусов тепла.

В субботу, 17 июня, ожидается кратковременный дождь, гроза, град. Воздух прогреется до плюс 27.

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Артём Филипенко
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