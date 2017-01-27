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Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области
14:34 / 08.06.2017
ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На завтра, 9 июня, по Одессе, местами по области объявлено штормовое предупреждение — ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с, дождь и гроза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По данным синоптиков, ночью и днем 9 июня по Одессе, местами по области ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с, а также дождь с грозой. Объявлено штормовое предупреждение.
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