Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области

14:34 / 08.06.2017

ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На завтра, 9 июня, по Одессе, местами по области объявлено штормовое предупреждение — ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с, дождь и гроза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, ночью и днем 9 июня по Одессе, местами по области ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с, а также дождь с грозой. Объявлено штормовое предупреждение.