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Сложные погодные условия ожидаются в Одесской области в ближайшие несколько дней
10:08 / 18.04.2017
ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в связи с перемещением активного южного циклона и дальнейшем вторжением арктического воздуха в Одесской области в ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 апреля, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации пресс-службы, в связи с перемещением активного южного циклона и дальнейшем вторжением арктического воздуха 20-22 апреля в Одесской области ожидаются сложные погодные условия: днем 20 апреля и ночью 21 апреля сильный, местами очень сильный дождь, на севере со снегом.
Также прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с.
Ночью ожидаются заморозки в воздухе — от нуля до плюс 3 градусов, дневная температура — 4-9 градусов тепла.
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