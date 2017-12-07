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Новый украинский авиаперевозчик SkyUp обещает к началу лета запустить авиарейсы в Одессу из Киева и Харькова
15:36 / 14.12.2017
ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Новый украинский авиаперевозчик SkyUp, который начнёт работу с марта 2018 года, планирует в конце мая — начале июня запустить внутренние регулярные рейсы по двум направлениям: «Киев – Одесса» и «Харьков – Одесса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 декабря, в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.
По информации пресс-службы, планы нового авиаперевозчика были презентованы сегодня в Киеве на пресс-конференции с участием министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
Так, было объявлено, что новый украинский авиаперевозчик SkyUp начнет работу в Украине с марта 2018 года, «принеся глобальные изменения на рынке внутренних и внешних авиаперевозок».
В планах авиакомпании на первый год работы — выполнение международных чартерных перевозок, а также открытие регулярных украинских и международных направлений.
«Появление SkyUp откроет новые возможности для путешествий украинцев, предоставив им широкую географию полетной сети и доступные цены на регулярные перевозки. Также наша бизнес-модель чартерных перевозок предусматривает открытое и взаимовыгодное сотрудничество со всеми представителями туристического рынка», — отметил основатель проекта SkyUp Юрий Альба.
Чартерные перевозки в 2018 году будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова и Одессы по 16 направлениям — Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.
Внутренние украинские регулярные рейсы запустят в конце мая — начале июня. На первом этапе рейсы запланированы по двум направлениям: Киев — Одесса и Харьков — Одесса. Международные регулярные рейсы на этом этапе будут выполняться только из столицы.
С 2019 года сеть маршрутов планируется расширять вместе с ростом парка самолетов авиакомпании.
Стоимость всех регулярных перевозок будет формироваться по лоукост-модели без багажа и выбранных услуг. Например, билет «Киев — Одесса» будет стоить от 499 гривен в одну сторону.
Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) емкостью Y189 мест, 2001 и 2002 года выпуска. Уже в 2018 году флот будет увеличен до 4-х самолетов. А динамика развития предусматривает расширение флота на 2-3 судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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