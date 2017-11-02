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Завершена реконструкция пассажирской платформы станции «Одесса-Застава-II»
10:37 / 22.11.2017
ОДЕССА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завершена реконструкция пассажирской платформы станции «Одесса-Застава-II», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 ноября, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзализныця».
По информации пресс-центра, работники Одесского территориального управления «Центра строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений» ПАО «Укрзализныця» завершили работы по реконструкции высокой пассажирской платформы станции «Одесса-Застава-II».
В ходе проведения работ по реконструкции были демонтированы старые железобетонные конструкции платформы и вместо них смонтированы новые. Также были смонтированы фундаментные блоки, плиты покрытия общей длиной 204 м. Платформу обустроили тротуарной плиткой. Для удобства пассажиров был отремонтирован павильон, установлено новое ограждение платформы, скамейки и урны для мусора. Кроме того отремонтирован подземный переход. Также было завершено оборудование нового освещения на платформе и светодиодного — в подземном переходе. Для лиц с ограниченным физическими возможностями платформу оборудовали пандусами с поручнями, а для пассажиров с недостатками зрения край платформы обозначен тактильной плиткой.
Также была благоустроена прилегающая территория — рядом с платформой проведено озеленение территории и высажено более 80 саженцев деревьев и кустарников, среди которых розы, гибискусы, березы и другие.
В дальнейших планах строителей — завершить до конца текущего года ремонт пассажирских платформ по остановочных пунктах «Морская» и «Дружба» Белгород-Днестровского направления.
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Сергей Гриневецкий
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