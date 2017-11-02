Школьный автобус закуплен для опорной школы в Ананьевском районе за 1,7 миллиона гривен

10:34 / 14.11.2017

ОДЕССА, 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Опорная школа в Ананьевском районе получила новый автобус, который был закуплен путем софинансирования из областного и районного бюджетов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 ноября, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, из областного бюджета на приобретение автобуса было выделено 950 тыс. гривен еще 700 тыс. гривен предоставил районный бюджет.

Новый автобус будет обеспечивать подвоз школьников и учителей в учебное заведение и снизит нагрузку на два школьных автобуса, которые были приобретены ранее и сейчас эксплуатируются.

В Ананьевской РГА отмечают, что для обеспечения своевременного и бесперебойного подвоза детей и учителей к трем опорным школам района требуется закупить еще один автобус и провести ремонт тех транспортных средств, которые уже длительное время находятся в эксплуатации.

«Сейчас мы уделяем особое внимание школьным и дошкольным учебным заведениям, которые располагаются в селах и поселках Одесской области. Приобретение школьных автобусов решает острый для многих вопрос — как ребенку попасть в школу или детский сад, например, если они находятся в соседнем селе», — отметил председатель облсовета Анатолий Урбанский.