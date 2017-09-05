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Перевозка грузов автотранспортом в Одесской области за год возросла на 21,7%, — данные
10:49 / 27.10.2017
ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным статистики, за 3 квартала 2017 г. автотранспортные предприятия и физические лица-предприниматели Одесской области перевезли 5,2 млн. т грузов, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2016 г., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в Главном управлении статистики в Одесской области.
Так, по данным ГУ статистики, за 9 месяцев 2017 г. автотранспортными предприятиями и физическими лицами-предпринимателями Одесской области было перевезено 5,2 млн. т грузов, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Грузооборот вырос на 16,6% и достиг 1381,6 млн. ткм. Наиболее весомыми грузопотоками были зерно и другая продукция растениеводства; грузы в контейнерах; масло, другие продукты питания, напитки и табачные изделия; камень, песок, гравий, глина и другая продукция добывающей промышленности; цемент, известь, гипсовые смеси; вторичное сырье и прочие отходы.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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