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«Масштабная модернизация путей запланирована в 2018 году на направлении Киев – Одесса», — глава «Укрзализныци»
15:55 / 26.10.2017

ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — И. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов сообщил, что в 2018 году на главных железнодорожных направлениях будет реконструировано почти 300 км путей, а наиболее масштабные работы по модернизации и реконструкции путей запланированы на направлениях Киев — Одесса и Киев — Львов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-центре «Укрзализныци», об этом руководитель «УЗ» сообщил на заседании Кабинета Министров Украины 25 октября.

«На протяжении 2018 года планируем масштабную программу модернизации и реконструкции путей. На главных направлениях будет реконструировано почти 300 километров. Кроме того, планируем комплексную программу замены стрелочных переводов», — отметил Евгений Кравцов.

По словам руководителя компании, такой комплекс работ позволит уменьшить ограничения скорости, которые особенно ощутимы на графике движения поездов Интерсити и Интерсити +.

При этом самые масштабные работы по модернизации и реконструкции путей запланированы на направлениях Киев — Одесса и Киев — Львов.

Также ПАО «Укрзализныця» до конца 2018 г. намерена обновить около 500 спальных пассажирских вагонов (почти 1/6 общего парка) и 20% парка пригородных поездов.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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