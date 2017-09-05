Международный аэропорт «Одесса» обслужил миллионного в этом году пассажира

09:15 / 24.10.2017

ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 23 октября, Международный аэропорт «Одесса» обслужил миллионного пассажира в 2017 году, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе аэропорта.

По информации пресс-службы, 23 октября Международный аэропорт «Одесса» обслужил миллионного пассажира в 2017 году. Им стала жительница Одессы Надежда Копанько, которая прибыла в Одессу из Борисполя рейсом авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Воздушное судно встретили торжественным водным салютом. У трапа самолета миллионного пассажира приветствовали директор ООО «Международный аэропорт «Одесса» Павел Прусак и региональный менеджер по продаже на Юге Украины авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Александра Котлина.

П. Прусак отметил, что в этом году рубеж в миллион пассажиров пройден уже в октябре, тогда как в прошлом году аналогичный показатель был достигнут только в декабре.

«Сегодня мы встречаем миллионного пассажира в новом терминале, что стало возможным благодаря слаженной работе всего коллектива», — добавил он.

Помимо поздравлений и цветов миллионный пассажир получила в подарок от Международного аэропорта «Одесса» сертификат на обслуживание в ВИП-зале. Авиакомпания «МАУ», в свою очередь, наградила ее памятными сувенирами для путешествий.