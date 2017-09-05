|
|
Международный аэропорт «Одесса» обслужил миллионного в этом году пассажира
09:15 / 24.10.2017
ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 23 октября, Международный аэропорт «Одесса» обслужил миллионного пассажира в 2017 году, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе аэропорта.
По информации пресс-службы, 23 октября Международный аэропорт «Одесса» обслужил миллионного пассажира в 2017 году. Им стала жительница Одессы Надежда Копанько, которая прибыла в Одессу из Борисполя рейсом авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Воздушное судно встретили торжественным водным салютом. У трапа самолета миллионного пассажира приветствовали директор ООО «Международный аэропорт «Одесса» Павел Прусак и региональный менеджер по продаже на Юге Украины авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Александра Котлина.
П. Прусак отметил, что в этом году рубеж в миллион пассажиров пройден уже в октябре, тогда как в прошлом году аналогичный показатель был достигнут только в декабре.
«Сегодня мы встречаем миллионного пассажира в новом терминале, что стало возможным благодаря слаженной работе всего коллектива», — добавил он.
Помимо поздравлений и цветов миллионный пассажир получила в подарок от Международного аэропорта «Одесса» сертификат на обслуживание в ВИП-зале. Авиакомпания «МАУ», в свою очередь, наградила ее памятными сувенирами для путешествий.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
11:32 24.10.2017
Всеукраинская конференция по вопросам реформирования публичного управления пройдёт 27 октября в Одессе
11:14 24.10.2017
10:36 24.10.2017
10:07 24.10.2017
164 протокола о нарушениях составлено по итогам проверок состояния пожарной безопасности 203 социальных объектов
09:49 24.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.020
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»