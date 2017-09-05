ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл на тему: «Політика та безпека в Одеській області»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Временная остановка трамваев появится на Пересыпи
13:25 / 13.10.2017

ОДЕССА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Временная остановка «Мост Пересыпь» появится с 14 октября для трамваев №№1, 6, 7, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи с проведением ремонта путевого хозяйства на улице Одария, с 14 октября для трамвайных маршрутов №№1, 6, 7 временно появится остановка «Мост Пересыпь».

Остановка будет размещена в районе автозаправочной станции «ОККО».

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
14:07 13.10.2017
Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области
13:33 13.10.2017
Долги одесситов за воду достигли исторического максимума — водоканал обещает отключать всех должников
11:51 13.10.2017
Объявлен тендер на строительство причала 1-з в Одесском порту
11:46 13.10.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 13 октября
11:04 13.10.2017
Спасатели ГУ ГСЧС на время празднования Дня защитника Украины переходят на усиленный режим несения службы


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.021