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Временная остановка трамваев появится на Пересыпи
13:25 / 13.10.2017
ОДЕССА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Временная остановка «Мост Пересыпь» появится с 14 октября для трамваев №№1, 6, 7, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в связи с проведением ремонта путевого хозяйства на улице Одария, с 14 октября для трамвайных маршрутов №№1, 6, 7 временно появится остановка «Мост Пересыпь».
Остановка будет размещена в районе автозаправочной станции «ОККО».
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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