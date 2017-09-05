Одесса > Новости > Транспорт Временная остановка трамваев появится на Пересыпи 13:25 / 13.10.2017 ОДЕССА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Временная остановка «Мост Пересыпь» появится с 14 октября для трамваев №№1, 6, 7, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 13 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, в связи с проведением ремонта путевого хозяйства на улице Одария, с 14 октября для трамвайных маршрутов №№1, 6, 7 временно появится остановка «Мост Пересыпь». Остановка будет размещена в районе автозаправочной станции «ОККО». версия для печати