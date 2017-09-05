Услугами пассажирского транспорта Одессы за 8 месяцев воспользовались 182 миллиона пассажиров

13:41 / 04.10.2017

ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В январе-августе 2017 г. услугами пассажирского транспорта Одессы воспользовались 182 млн. пассажиров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 октября, в ГУ статистики в Одесской области.

Так, по данным областного управления статистики, в январе-августе услугами пассажирского транспорта воспользовались 182,0 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 7,4 млрд. пас. км, что соответственно на 7,4% и на 3,7% меньше объемов января-августа 2016.

Отправка пассажиров по железной дороге по сравнению с январем-августом 2016 г. уменьшилась на 1,8%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 67,0 млн. пассажиров, что на 9,5% меньше объемов перевозок пассажиров в январе-августе 2016 г.

Городским электротранспортом перевезено на 6,6% меньше пассажиров, чем в январе-августе 2016 г.

При этом транспортными предприятиями города перевезено 23,3 млн. т грузов, что на 7,2% больше, чем в январе-августе 2016 г. Грузооборот составил 41,5 млрд. ткм, что на 7,7% больше, чем в январе-августе 2016 г. Железнодорожным транспортом отправлено 21,3 млн.т грузов, что на 8,4% больше, чем в январе-августе 2016 г.