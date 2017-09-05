|
|
Услугами пассажирского транспорта Одессы за 8 месяцев воспользовались 182 миллиона пассажиров
13:41 / 04.10.2017
ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В январе-августе 2017 г. услугами пассажирского транспорта Одессы воспользовались 182 млн. пассажиров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 октября, в ГУ статистики в Одесской области.
Так, по данным областного управления статистики, в январе-августе услугами пассажирского транспорта воспользовались 182,0 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 7,4 млрд. пас. км, что соответственно на 7,4% и на 3,7% меньше объемов января-августа 2016.
Отправка пассажиров по железной дороге по сравнению с январем-августом 2016 г. уменьшилась на 1,8%.
Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 67,0 млн. пассажиров, что на 9,5% меньше объемов перевозок пассажиров в январе-августе 2016 г.
Городским электротранспортом перевезено на 6,6% меньше пассажиров, чем в январе-августе 2016 г.
При этом транспортными предприятиями города перевезено 23,3 млн. т грузов, что на 7,2% больше, чем в январе-августе 2016 г. Грузооборот составил 41,5 млрд. ткм, что на 7,7% больше, чем в январе-августе 2016 г. Железнодорожным транспортом отправлено 21,3 млн.т грузов, что на 8,4% больше, чем в январе-августе 2016 г.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
14:37 04.10.2017
13:50 04.10.2017
13:03 04.10.2017
12:41 04.10.2017
11:50 04.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.031
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»