Новые троллейбусы, купленные за средства ЕБРР, должны поступить в Одессу до Нового года

11:58 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Партия новых троллейбусов, приобретённых за кредитные средства ЕБРР, должна поступить в Одессу до Нового года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько сообщил сегодня, 2 октября, на аппаратном совещании в Одесском горсовете.

По его словам, в пятницу поступили кредитные средства ЕБРР, сегодня «Горэлектротранс» делает платёж заводу-производителю, и уже до Нового года троллейбусы должны быть закуплены и поступить в город.

Как сообщало ранее ИА «Контекст-Причерноморье», город планирует закупить 47 троллейбусов белорусского производства для перевозок пассажиров.

По словам директора КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрия Жеманна, троллейбусы будут приобретаться по кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Выбор белорусского предприятия был обусловлен более выгодным ценовым предложением — за 8 млн. евро «Белкоммунмаш» согласился поставить в Одессу не 45 троллейбусов, как предполагалось изначально, а 47.

Новые троллейбусы будут полностью низкопольными, обеспечены независимой подвеской (что гарантирует мягкий ход — машину не будет трясти во время пересечения рельсов и других преград). В кабине водителя установлен кондиционер, в салоне будет работать вай-фай, в настоящее время ведутся переговоры о кондиционировании салона пассажиров. Троллейбусы будут окрашены в цвета города.

«Кроме того, предполагается, что у новых троллейбусов будет «запас автономности» — работая от аккумулятора, без подсоединения в контактной сети, они смогут объехать, к примеру, место ДТП. «Запас небольшой — километров 10», — сообщил Д. Жеман.

После поставки троллейбусов в Одессу производитель обеспечивает десять лет гарантии на свою продукцию. Также сотрудники «Одесгорэлектротранса» пройдут повышение квалификации в Беларуси, учитывая особенности новой техники.