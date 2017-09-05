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Новые троллейбусы, купленные за средства ЕБРР, должны поступить в Одессу до Нового года
11:58 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Партия новых троллейбусов, приобретённых за кредитные средства ЕБРР, должна поступить в Одессу до Нового года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько сообщил сегодня, 2 октября, на аппаратном совещании в Одесском горсовете.

По его словам, в пятницу поступили кредитные средства ЕБРР, сегодня «Горэлектротранс» делает платёж заводу-производителю, и уже до Нового года троллейбусы должны быть закуплены и поступить в город.

Как сообщало ранее ИА «Контекст-Причерноморье», город планирует закупить 47 троллейбусов белорусского производства для перевозок пассажиров.

По словам директора КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрия Жеманна, троллейбусы будут приобретаться по кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Выбор белорусского предприятия был обусловлен более выгодным ценовым предложением — за 8 млн. евро «Белкоммунмаш» согласился поставить в Одессу не 45 троллейбусов, как предполагалось изначально, а 47.

Новые троллейбусы будут полностью низкопольными, обеспечены независимой подвеской (что гарантирует мягкий ход — машину не будет трясти во время пересечения рельсов и других преград). В кабине водителя установлен кондиционер, в салоне будет работать вай-фай, в настоящее время ведутся переговоры о кондиционировании салона пассажиров. Троллейбусы будут окрашены в цвета города.

«Кроме того, предполагается, что у новых троллейбусов будет «запас автономности» — работая от аккумулятора, без подсоединения в контактной сети, они смогут объехать, к примеру, место ДТП. «Запас небольшой — километров 10», — сообщил Д. Жеман.

После поставки троллейбусов в Одессу производитель обеспечивает десять лет гарантии на свою продукцию. Также сотрудники «Одесгорэлектротранса» пройдут повышение квалификации в Беларуси, учитывая особенности новой техники.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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