Возможность строительства 6-7 многоуровневых паркингов рассматривается в Одессе

11:12 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе рассматривается возможность строительства 6-7 многоуровневых паркингов в Киевском и Приморском районах, рассчитанных на 500-1200 машиномест каждый, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько сообщил сегодня, 2 октября, на аппаратном совещании в Одесском горсовете.

По данным директора департамента, на сегодняшний день в Одессе находится свыше 450 тыс. автомобилей, не считая прибывающих во время курортного сезона.

«Мы провели ряд мероприятий и совместно с КП «Парксервис» разработали несколько площадок, которые в перспективе могут быть использованы под строительство многоуровневых паркингов. В ближайшее время будет вырабатываться целевая программа развития паркингов», — сообщил А. Илько, добавив, что законодательство сейчас не позволяет привлечь к ответственности нерадивых водителей, паркующихся с неудобствами для остальных участников дорожного движения.

По его словам, в настоящее время рассматриваются 7 площадок в Киевском и Приморском районах: на ул. Водопроводная, Лазарева, Ак. Вильямса, Ак. Глушко, Бабеля, Тополёвой, Ак. Королёва.

«На этих территориях нет оформленных стоянок, нет договоров аренды, а в этих районах в ближайшее время планируется строительство жилых домов, поэтому там строительство многоуровневых паркингов будет максимально эффективно. Сегодняшние технологии строительства паркингов позволяют построить такой объект за 2-7 месяцев, который будет предоставлять от 500 до 1200 парковочных мест», — отметил директор департамента.

«Очень хорошо, что вы это всё изучили, но давайте двигаться дальше... Нужны очень серьёзные консультации, посмотреть опыт других городов Украины, если такие реализованные проекты есть... Пора отходить от практики, что гараж — это место, где хранятся закрутки... Надо подключать СОНы, провести разъяснительную работу, показать, насколько это эффективно», — добавил городской голова Геннадий Труханов.