«Укрзализныця» назначила на третью декаду сентября дополнительный поезд «Одесса – Харьков»

17:29 / 22.09.2017

ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на перевозки «Укрзализныця» назначила на третью декаду сентября 4 дополнительных поезда, в том числе на направлении «Одесса – Харьков», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в пресс-центре «Укрзализныци».

По информации пресс-центра, дополнительный поезд №270/269 «Одесса – Харьков», который будет отправляться из Одессы 22, 24, 26, 28 и 30 сентября.