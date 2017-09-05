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«Укрзализныця» назначила на третью декаду сентября дополнительный поезд «Одесса – Харьков»
17:29 / 22.09.2017
ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на перевозки «Укрзализныця» назначила на третью декаду сентября 4 дополнительных поезда, в том числе на направлении «Одесса – Харьков», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в пресс-центре «Укрзализныци».
По информации пресс-центра, дополнительный поезд №270/269 «Одесса – Харьков», который будет отправляться из Одессы 22, 24, 26, 28 и 30 сентября.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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