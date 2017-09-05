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Трамваи №6 и №7 с понедельника временно перестанут ходить, а №1 — «пойдёт другим путём»
12:38 / 08.09.2017
ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с ремонтом дорожного покрытия трассы, соединяющей посёлок Котовского с центром города, с 11 сентября будет временно прекращено движение трамвайных маршрутов №6 и №7, а трамвай №1 изменит свой маршрут, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор КП «Одессгорэлетротранс» Дмитрий Жеман рассказал сегодня, 8 сентября, на пресс-конференции.
По словам директора КП «ОГЭТ», усилия дорожников по соединению посёлка Котовского с центром города вошли в финальную стадию, после завершения которой уже можно будет приступить к окончанию прокладки маршрута «Север — Юг».
«К сожалению, на этом этапе это невозможно сделать без остановки движения на ул. Одария. Именно этим вызвана остановка маршрутов №№6 и 7», — рассказал Д. Жеман.
«По первому маршруту, учитывая, что нет альтернативы в виде автобусных маршрутов, было принято решение оставить несколько вагонов, которые будут курсировать не от Пересыпского моста, а от Лузановки до «Центролита» с интервалом в 15 минут. Я думаю, что этого будет достаточно. Надеемся, что все работы будут выполнены в максимально сжатые сроки», — заверил чиновник.
На маршрутах 6-го и 7-го трамваев будут работать маршрутные автобусы — обещают, что пассажиры, которые ездили в горэлектотранспорте на льготных условиях, сохранят свои льготы и в соответствующих маршрутках.
Городские власти надеются, что ремонтные работы на данном участке продлятся не более 10 дней.
Руководитель «ОГЭТ» выразил уверенность, что маршрутки справятся с пассажиропотоком, поскольку предварительно были сделаны расчёты «компенсации» замены трамвайных вагонов.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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