Трамваи №6 и №7 с понедельника временно перестанут ходить, а №1 — «пойдёт другим путём»

12:38 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с ремонтом дорожного покрытия трассы, соединяющей посёлок Котовского с центром города, с 11 сентября будет временно прекращено движение трамвайных маршрутов №6 и №7, а трамвай №1 изменит свой маршрут, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор КП «Одессгорэлетротранс» Дмитрий Жеман рассказал сегодня, 8 сентября, на пресс-конференции.

По словам директора КП «ОГЭТ», усилия дорожников по соединению посёлка Котовского с центром города вошли в финальную стадию, после завершения которой уже можно будет приступить к окончанию прокладки маршрута «Север — Юг».

«К сожалению, на этом этапе это невозможно сделать без остановки движения на ул. Одария. Именно этим вызвана остановка маршрутов №№6 и 7», — рассказал Д. Жеман.

«По первому маршруту, учитывая, что нет альтернативы в виде автобусных маршрутов, было принято решение оставить несколько вагонов, которые будут курсировать не от Пересыпского моста, а от Лузановки до «Центролита» с интервалом в 15 минут. Я думаю, что этого будет достаточно. Надеемся, что все работы будут выполнены в максимально сжатые сроки», — заверил чиновник.

На маршрутах 6-го и 7-го трамваев будут работать маршрутные автобусы — обещают, что пассажиры, которые ездили в горэлектотранспорте на льготных условиях, сохранят свои льготы и в соответствующих маршрутках.

Городские власти надеются, что ремонтные работы на данном участке продлятся не более 10 дней.

Руководитель «ОГЭТ» выразил уверенность, что маршрутки справятся с пассажиропотоком, поскольку предварительно были сделаны расчёты «компенсации» замены трамвайных вагонов.