Пилотный проект «Укртрансбезопасности» запустили в Одесской области

16:33 / 07.09.2017

ОДЕССА, 07 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская область стала третьим украинским регионом, после Киевского и Хмельницкого, где ввели пилотный проект по контролю нагрузок на дороги, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 сентября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По данным пресс-службы, представлял проект сегодня, 7 сентября, председатель Государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк. По его словам, Одесский отдел «Укртрансбезопасности» планирует увеличить свой штат на 100 человек — инспекторы будут работать, в том числе, на новых весовых комплексах для грузовиков, которые область получит в этом году. Сейчас решается вопрос о дополнительном финансировании, чтобы увеличить штат.

«Того количества людей, что у нас есть, совершенно недостаточно для обеспечения полноценного и качественного контроля. Наши украинские дороги за год получают ущерб от перегрузок на сумму от 2 до 3 млрд. гривен. Для того, чтобы этого не было, мы покупаем 78 передвижных комплексов. Уже в конце сентября мы получим первую партию для отправки по областям, в частности это будет и Одесская», — подчеркнул М. Ноняк.

Планируется, что Одесской области передадут пять мобильных весовых комплексов. Также руководитель «Укртрансбезопасности» вручил инспекторам одесского подразделения комплекты видеозаписывающего оборудования — видеорегистраторы. Таким образом, Одесчина стала третьей областью, после Киевской и Хмельницкой, где ввели данный пилотный проект.

«Видеорегистраторы помогут руководству каждого отдела контролировать и анализировать работу всех инспекторов, выявлять наиболее значимые проблемы и разрабатывать стратегии их решения, а также снизить уровень коррупции», — отметил М. Ноняк. Всего до конца года Одесская область должна получить 14 весовых комплексов, часть из них планируют закупить за средства областного бюджета.