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«Всё авиасообщество надеется на скорое решение проблемы строительства новой полосы Одесского аэропорта», — мнение
15:46 / 05.09.2017
ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Ассоциации «Аэропорты Украины» Пётр Липовенко выразил убеждение в том, что в ближайшей перспективе проблема строительства новой полосы одесского аэропорта будет решена, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-службе ООО «Международный аэропорт «Одесса».
По сообщению пресс-службы, глава Ассоциации, в частности, отметил: «Все авиационное сообщество надеется, что в кратчайшие сроки все же будет решена стратегическая проблема аэропорта Одессы — строительство новой ВПП. Тем более, что Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение относительно строительства за государственные средства этого стратегического объекта. Повторюсь, что действующая полоса уже давно исчерпала свои ресурсные возможности».
«Сегодня этому привлекательному региону, с высоко развитым туристическим потенциалом, взлетно-посадочная полоса необходима в срочном порядке, так как она позволит принимать воздушные суда всех типов, в том числе и широкофюзеляжные пассажирские и грузовые дальне-магистральные самолеты», — добавил П. Липовенко.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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