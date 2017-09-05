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«Открытие нового терминала в Одесском аэропорту — знаковое событие для Одессы и Украины в целом», — мнение
14:22 / 05.09.2017

ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Ассоциации «Аэропорты Украины» Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту «более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-службе ООО «Международный аэропорт «Одесса».

В своём комментарии по поводу начала обслуживания пассажиров международных рейсов в новом терминале «МАО», П. Липовенко отметил: «Для жителей региона это двойной праздник: День города и открытие так необходимого для Одессы объекта, который был построен за средства инвесторов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что это знаковое событие, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом. При проектировании и строительстве пассажирского терминала аэропорта были учтены и внедрены новейшие технологии и оборудование, которые соответствуют современным требованиями и европейским стандартам. Такой терминал городу и региону был необходим еще в тот период, когда в большинстве своем за бюджетные средства строились аналогичные объекты в аэропортах Киева, Львова, Харькова, Донецка при подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2012).

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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