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«Открытие нового терминала в Одесском аэропорту — знаковое событие для Одессы и Украины в целом», — мнение
14:22 / 05.09.2017
ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Ассоциации «Аэропорты Украины» Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту «более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-службе ООО «Международный аэропорт «Одесса».
В своём комментарии по поводу начала обслуживания пассажиров международных рейсов в новом терминале «МАО», П. Липовенко отметил: «Для жителей региона это двойной праздник: День города и открытие так необходимого для Одессы объекта, который был построен за средства инвесторов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что это знаковое событие, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом. При проектировании и строительстве пассажирского терминала аэропорта были учтены и внедрены новейшие технологии и оборудование, которые соответствуют современным требованиями и европейским стандартам. Такой терминал городу и региону был необходим еще в тот период, когда в большинстве своем за бюджетные средства строились аналогичные объекты в аэропортах Киева, Львова, Харькова, Донецка при подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2012).
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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