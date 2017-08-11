«Наличие порта осложняет экспертам исследование транспортной системы в Одессе», — представители Мирового банка

09:32 / 16.08.2017

ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Представители Мирового банка, которые изучают транспортную систему Одессы для разработки рекомендаций, заявили, что наличие в городе порта «осложняет задачу для экспертов и вызывает необходимость проведения множества дополнительных исследований и анализа данных», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, Мировой банк (World Bank Group) во взаимодействии с Департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета в рамках проекта «Устойчивая мобильность для Одессы» разрабатывает индивидуальные рекомендации по оптимизации транспортной системы нашего города и определяет приоритетные направления инвестирования.

По результатам работы за первое полугодие в одесской мэрии состоялась рабочая встреча команды экспертов Мирового банка с сотрудниками исполнительного комитета Одесского горсовета, гражданскими активистами и приглашенными городскими экспертами в области транспорта, в том числе представителями Одесского порта и стивидорных компаний.

В ходе встречи эксперты из Великобритании рассказали о проделанной работе, а также анонсировали исследования, которые будут проводиться до конца 2017 года.

В частности, на протяжении полугода при участии студентов одесских вузов проводился анализ состояния и условий функционирования существующей сети общественного транспорта, а также анализ влияния транспортного трафика, который генерируется портом.

Как отметили представители Мирового банка, наличие в Одессе порта осложняет задачу для экспертов и вызывает необходимость проведения множества дополнительных исследований и анализа данных.

В департаменте напомнили, что проект «Устойчивая мобильность для Одессы» является частью технической помощи, оказываемой Мировым банком Украине.