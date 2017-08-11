«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд «Одесса – Киев» ко Дню независимости Украины

11:23 / 15.08.2017

ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Укрзализныця» назначила рейсы дополнительного поезда «Одесса – Киев» ко Дню независимости Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-службе «УЗ».

Как отметили в пресс-службе, в связи с повышенным спросом на перевозки в праздничные дни и для удобства поездок пассажиров «Укрзализныця» назначила на конец августа 5 дополнительных поездов на популярных направлениях.

В частности, поезд №224/223 «Одесса – Киев» будет курсировать 24, 26 и 27 августа. Отправление из Одессы в 10:37 — прибытие в Киев в 20:37, отправление из Киева в 7:54 — прибытие в Одессу в 17:51. Поездом также могут воспользоваться жители Казатина, Винницы, Жмеринки, Вапнярки, Подольска.

В составе поезда купейные вагоны и вагоны класса «люкс».