Движение общественного транспорта будет изменено на выходных

14:01 / 03.08.2017

ОДЕССА, 3 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 5-6 августа в связи с проведением международных велосипедных гонок будут временно изменены схемы движения городского общественного транспорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 5-6 августа в Одессе пройдут международные велосипедные гонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix». В соревнованиях примут участие 15 команд из 6 стран мира. Всего в велосипедных гонках будут участвовать 80 спортсменов.

В связи с проведением международных велосипедних гонок департаментом транспорта вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

Так, 5-6 августа автобусный маршрут № 220а по направлению движения к Рыбпорту будет ехать от ул. Преображенской (Экономический университет) на ул. Софиевскую, ул. Конную, ул. Пастера, ул. Торговую, ул. Садовую, Соборную площадь, площадь Веры Холодной, ул. Бунина, ул. Екатерининскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 137 по направлению движения к ул. Ген. Петрова — от ул. Пастера на ул. Дворянскую, ул. Садовую, Соборную площадь, площадь Веры Холодной, ул. Бунина, ул. Екатерининскую и далее по маршруту.

С 09:00 до 15:00 6 августа работа троллейбусных маршрутов №№ 3, 8, 14 будет остановлена; работа троллейбусных маршрутов №№ 5, 7, 9, 10 организована до ж/д вокзала. Работа автобусного маршрута № 8 в прямом и обратном направлениях организована по ул. Колонтаевской, ул. Серова, ул. Мясоедовской, ул. Прохоровской, ул. Дальницкой и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 9 по направлению к просп. Александровскому будет следовать от ул. Канатной на ул. Успенскую, ул. Екатерининскую, ул. Жуковского и далее по маршруту; по направлению движения к Куликову полю — по ул. Бунина, ул. Польской, ул. Осипова, ул. Троицкой, на ул. Канатную и далее по маршруту.

Движение автобусного маршрута № 223 по направлению движения к ул. Балковской будет организовано от ул. Канатной на ул. Успенскую, ул. Екатерининскую, ул. Бунина и далее по маршруту; по направлению движения к Куликову полю — по ул. Бунина, ул. Польской, ул. Осипова, ул. Троицкой, на ул. Канатную и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 16 по направлению к «Промрынку 7-й километр» будет двигаться от ул. Балковской, подъем на ул. Грушевского (Мост), спуск на ул. Бугаевскую и далее по маршруту; по направлению движения к поселку Котовского — от ул. Дальницкой на ул. Балковскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 23 по направлению к «Промрынку 7-й километр» проедет от ул. Балковской, на подъем на ул. Грушевского (Мост), спуск на ул. Бугаевскую, ул. Балковскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 232а по направлению к ж/м Таирова проследует от ул. Балковской, на подъем на ул. Грушевского (Мост), спуск на ул. Бугаевскую, ул. Балковскую и далее по маршруту.

Движение автобусных маршрутов №№ 100а, 120, 190 по направлению к Пересыпским мостам будет организовано от ул. Л. Шмидта на ул. Пантелеймоновскую, ул. Канатную, ул. Троицкую, ул. Осипова и далее по маршрутам; по направлению движения к ж/д вокзалу — от ул. Осипова на ул. Троицкую, ул. Канатную, Итальянский бульвар.

Автобусный маршрут № 110 по направлению движения Пересыпских мостов будет ехать от ул. Пантелеймоновской на Привокзальную площадь, Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую (разворот: ул. Среднефонтанская/ул.Пироговская), ул. Среднефонтанскую, ул. Л.Шмидта, ул. Пантелеймоновскую, ул. Канатную, ул. Троицкую, ул. Осипова и далее по маршруту; по направлению движения к ж/д вокзалу — от ул. Осипова на ул. Троицкую, ул. Канатную, ул. Пантелеймоновскую.

Автобусный маршрут № 115 по направлению движения к пос. Сахарный будет двигаться от ул. Косвенной на ул. Среднюю, ул. Балковскую (поворот ул. Раскидайловской), ул. Балковскую, ул. Грушевского (на Мост) и далее по маршруту; по направлению движения к ж/д вокзалу — от ул. М. Грушевского на ул. Бугаёвскую, ул. Балковскую, ул. Бабеля, разворот на ул. Балковскую, ул. Среднюю, ул. Косвенную и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута № 121 организована в прямом и обратном направлениях от ул. Екатерининской на ул. Успенскую, ул. Преображенскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 124 по направлению движения в прямом и обратном направлениях будет ехать от Привокзальной пл. на ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую и далее по маршруту; по направлению движения к пос. Сахарный — от ул. Колонтаевской на ул. Косвенную, ул. Среднюю, ул. Балковскую (поворот ул. Раскидайловской), ул. Балковскую, ул. Грушевского (на Мост) и далее по маршруту; по направлению движения к ж/д вокзалу — от ул. М. Грушевского на ул. Бугаёвскую, ул. Балковскую, ул. Бабеля разворот на ул. Балковскую, ул. Среднюю, ул. Косвенную, ул. Колонтаевскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 127 по направлению движения к инфекционной больнице проследует от ул. Екатерининской на ул. Успенскую, ул. Тираспольскую, ул. Старопортофранковскую и далее по маршруту; по направлению движения к Мемориалу 411-й батареи — от ул. Старопортофранковской на ул. Тираспольскую, ул. Успенскую, ул. Екатерининскую и далее по маршруту.

Работа втобусных маршрутов №№ 128, 201, 202 по направлению движения к пос. Преображенского (Ленпоселку) организована от Привокзальной пл., на ул. Пантелеймоновскую, ул. Мечникова, ул. Б. Хмельницкого и далее по маршрутам; по направлению движения к ж/д вокзалу — от ул. Б. Хмельницкого на ул. Мечникова, ул. Пантелеймоновскую, ул. Водопроводную и далее по маршрутам.

Движение автобусного маршрута № 137 по направлению движения к Пересыпским мостам состоится от ул. Канатной на ул. Успенскую, ул. Екатерининскую и далее по маршруту; по направлению движении к ж/м Черёмушки — от ул. Бунина, на ул. Польскую, ул. Осипова, ул. Троицкую, ул. Канатную и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 145 при движении по направлению к пос. Котовского поедет от Привокзальной пл., по ул. Пантелеймоновской, ул. Екатерининской и далее по маршруту; при движении по направлению к ж/м Таирова — от ул. Бунина по ул. Екатерининской, ул. Пантелеймоновской на ул. Водопроводную и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 146 по направлению движения к пос. Котовского проследует от ул. Канатной на ул. Успенскую, ул. Екатерининскую и далее по маршруту; по направлению движении к ж/м Таирова — от ул. Бунина на ул. Польскую, ул. Осипова, ул. Троицкую, ул. Канатную и далее по маршруту.

Движение автобусных маршрутов №№ 150, 175 по направлению к просп. Александровскому будет организовано от Привокзальной пл. по ул. Пантелеймоновской, ул. Екатерининской на ул. Жуковского и далее по маршрутам; по направлению движения к ж/м Таирова — от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. Пантелеймоновскую и далее по маршрутам.

Автобусный маршрут № 168 по направлению движения к ул. М. Говорова поедет от ул. Старопортофранковской на ул. Колонтаевскую, ул. Серова, ул. Мясоедовскую, ул. Б. Хмельницкого и далее по маршруту; по направлению движении к пос. Котовского — от ул. Степовой на ул. Прохоровскую, ул. Мясоедовскую, ул. Серова, ул. Колонтаевскую, ул. Старопортофранковскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 185 по направлению движения к ж/м Таирова проследует от ул. Екатерининской на ул. Пантелеймоновскую, ул. Водопроводную, Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 191 по направлению движения к Мемориалу 411-й батареи будет ехать от ул. Балковской, на подъем на ул. Грушевского (Мост), спуск на ул. Бугаевскую, ул. Балковскую, ул. Бабеля, Михайловскую площадь, ул. Степовую и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута № 197 по направлению движения к ж/м Слободка будет организована от ул. Дальницкой на ул. Балковскую и далее по маршруту; по направлению движения к Мемориалу 411-й батареи — от ул. Балковской, подъем на ул. Грушевского (Мост), спуск на ул. Бугаевскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 198 по направлению движения к ж/м Слободка поедет от ул. Екатерининской на ул. Успенскую, ул. Тираспольскую, ул. Колонтаевскую, ул. Косвенную, ул. Среднюю, ул. Балковскую (поворот ул. Раскидайловской), ул. Балковскую, ул. Грушевского (на Мост) и далее по маршруту; по направлению движения к Аркадии — от ул. М. Грушевского на ул. Бугаёвскую, ул. Балковскую, ул. Бабеля, разворот на ул. Балковскую, ул. Среднюю, ул. Косвенную, ул. Колонтаевскую, ул. Тираспольскую, ул. Дегтярную, ул. Успенскую, ул. Екатерининскую, ул. Пантелеймоновскую, ул. Водопроводную и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 208 по направлению движения к ул. Боровского будет следовать от Привокзальной площади на ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Успенскую, ул. Тираспольскую, ул. Колонтаевскую, ул. Косвенную, ул. Среднюю, ул. Балковскую (поворот ул. Раскидайловской), ул. Балковскую, ул. Грушевского (на Мост) и далее по маршруту; по направлению движения к ж/м Таирова — от ул. М. Грушевского на ул. Бугаёвскую, ул. Балковскую, ул. Бабеля, разворот на ул. Балковскую, ул. Среднюю, ул. Косвенную, ул. Колонтаевскую, ул. Тираспольскую, ул. Дегтярную, ул. Успенскую, ул. Екатерининскую, ул. Пантелеймоновскую, ул. Водопроводную и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута № 210 по направлению движения к Пересыпским мостам будет организована от Итальянского бульвара на ул. Канатную, ул. Жуковского, ул. Польскую и далее по маршруту; по направлению движения к ж/м Школьному — от ул. Польской на ул. Осипова, ул. Троицкую ул. Канатную и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 214 по направлению движения к ж/м Слободка поедет от ул. Пантелеймоновской на ул. Преображенскую, ул. Успенскую, ул. Тираспольскую, ул. Старопортофранковскую и далее по маршруту; по направлению движения к Свято-Иверскому монастырю — от ул. Старопортофранковской на ул. Тираспольскую, ул. Успенскую, ул. Преображенскую, ул. Пантелеймоновскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 221 по направлению движения к Новому рынку проследует от Привокзальной площади на ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую и далее по маршруту; по направлению движении к Червоному хутору — от ул. Бунина, по ул. Екатерининской, ул. Пантелеймоновской, на ул. Водопроводную и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута № 233 по направлению движения к «Двум столбам» будет организована от ул. Б. Арнаутской на ул. Канатную, ул. Пантелеймоновскую, ул. Мечникова, ул. Б. Хмельницкого и далее по маршруту; по направлению движении от парка им. Т. Г. Шевченко — от ул. Б. Хмельницкого на ул. Мечникова, ул. Пантелеймоновскую, ул. М. Арнаутскую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 237 по направлению движения к ж/д вокзалу проедет от ул. Троицкой на ул. Екатерининскую, ул. Пантелеймоновскую, ул. Водопроводную и далее по маршруту.

Работа автобусных маршрутов №№ 240, 250 по направлению движения к рынку «Привоз» будет организована от ул. Старопортофранковской на ул. Троицкую, ул. Новосельского, ул. Преображенскую и далее по маршрутам; по направлению движения к поселку Котовского — от ул. Пантелеймоновской на ул. Мечникова, ул. Б. Хмельницкого, ул. Мясоедовскую, ул. Серова, ул. Колонтаевскую, ул. Старопортофранковскую и далее по маршрутам.