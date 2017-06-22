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Маршруты городского транспорта изменятся в Одессе с 14 по 23 июля
10:40 / 13.07.2017
ОДЕССА, 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением Одесского кинофестиваля и футбольного матча «Суперкубок Украины Фокстрот» с 14 по 23 июля внесены изменения в маршруты городского транспорта
, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июля, в Департаменте транспорта, связи и
организации дорожного движения
По информации департамента, в связи с проведением VIII Одесского международного кинофестиваля и футбольного матча «Суперкубок Украины Фокстрот» между командами «Шахтер» (г. Донецк) и «Динамо» (г. Киев) на стадионе «Черноморец», а также Фестиваля футбола с 14 июля до 11:00 23 июля вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.
Автобусный маршрут № 220а по направлению движения к Рыбпорту будет ехать от ул. Преображенской (Экономический университет) на ул. Софиевскую, ул. Конную, ул. Пастера, ул. Торговую, ул. Садовую, Соборную площадь, площадь Веры Холодной, ул. Бунина, ул. Екатерининскую и далее по маршруту. № 137 по направлению движения к ул. Ген. Петрова поедет от ул. Пастера, на ул. Дворянскую, ул. Садовую, Соборную площадь, площадь Веры Холодной, ул. Бунина, ул. Екатерининскую, ул. Греческую и далее по маршруту.
С 18:00 до 24:00 15 июля. переносятся остановки автобусных маршрутов общего пользования №№ 100а, 110, 120, 155, 190, 210, троллейбусного маршрута № 10: остановка «Морвокзал» (по направлению к Таможенной площади) — на 200 м вперед; остановка «Морвокзал» (по направлению к Военному спуску) — на 200 м вперед.
В ночь с 15 июля на 16 июля продлевается время работы маршрутов: трамвайного № 28 — до 02.00 часов; троллейбусных №№ 3, 8, 9 — до 02.00 часов; автобусных №№ 137, 146, 149, 150, 175, 185, 190, 201, 220а, 242 — до 01.00.
15 июля с 16.00 до 20.00 и в ночь с 15 июля 2017 г. на 16 июля с 23.00 до 02.00 организована работа 4-х трамвайных вагонов по временному трамвайному маршруту № 5к от Автовокзала до ЦПКиО им. Т.Г. Шевченко.
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