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«Приход в наши порты мировых операторов даст новые объёмы грузов», — Омелян
12:16 / 08.07.2017
ОДЕССА, 08 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что приход крупнейших мировых портовых операторов в порты «Южный» и «Черноморск», даст «не только новое качество и стандарты, но и новые объемы грузов», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству в пресс-службе Мининфраструктуры, об этом министр заявил 7 июля в рамках конференции Grain Ukraine в Одессе.
Говоря о реформе морской отрасли, В. Омелян, в частности, отметил: «Нас ждет создание Морской администрации, пересмотр портовых тарифов и сборов. В этом году мы ожидаем DP World в порту «Южный» и Hutchison Ports в порту «Черноморск». Это крупнейшие мировые портовые операторы, которые дадут не только новое качество и стандарты, но и новые объемы грузов. Привлечение мировых компаний — это открытие Украины для мира с точки зрения привлечения инвестиций».
Также министр призвал бизнесменов к диалогу в вопросах сохранения и развития инфраструктуры страны, отметив необходимость бережного отношения к транспортным артериям, по которым, в частности, ведётся доставка зерновых грузов в порты.
Говоря о проблемах украинской железной дороги, В. Омелян отметил: «Проблем на «Укрзализныце» много. Есть злоупотребления с вагонами, особенно в пиковые перевозки, продолжается дискуссия относительно возможного повышения тарифов, которое ничем не объясняется. Я каждый день воюю за то, чтобы «Укрзализныця» стала прозрачной и предсказуемой… Мое видение развития железной дороги простое: железная дорога отвечать за инфраструктуру, полотно — это государственное. А все остальное — вагоны, подвижной состав могут быть частными. Я за то, чтобы открыть дорогу для частных операторов, в том числе и иностранных, которые дадут конкуренцию, лучшее качество и равные условия для всех. Соответствующий законопроект в парламенте, и я буду настаивать на его рассмотрении, несмотря на все сопротивление».
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