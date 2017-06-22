|
русская версия | english version
|
|
Новый проезд вдоль линии 13 трамвая должен разгрузить движение в районе Люстдорфской дороги
15:08 / 30.06.2017
ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе планируется соединить проспект Небесной сотни (бывш. Маршала Жукова) и Люстдорфскую дорогу новым проездом, что должно разгрузить автомобильное движение в данном районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в ходе заседания исполнительного комитета Одесского городского совета 29 июня городское Управление дорожного хозяйства было определено заказчиком по разработке проектно-сметной документации, а затем и выполнению работ по созданию новой трассы.
Предполагается, что проезд пройдет по маршруту трамвая №13 — от проспекта Небесной Сотни до Люстдорфской дороги угол ул. Китобойной (5-я ст. Люстдорфской дороги). Трамвайные рельсы при строительстве проезда планируют опустить на один уровень с проезжей частью.
«Реализация данного проекта позволит разгрузить автомобильное движение в данном микрорайоне, а также сделать более безопасным передвижение пешеходов», — отметили в департаменте.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:52 30.06.2017
17:14 30.06.2017
16:53 30.06.2017
16:16 30.06.2017
15:36 30.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.525
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»