Новый проезд вдоль линии 13 трамвая должен разгрузить движение в районе Люстдорфской дороги

15:08 / 30.06.2017

ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе планируется соединить проспект Небесной сотни (бывш. Маршала Жукова) и Люстдорфскую дорогу новым проездом, что должно разгрузить автомобильное движение в данном районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в ходе заседания исполнительного комитета Одесского городского совета 29 июня городское Управление дорожного хозяйства было определено заказчиком по разработке проектно-сметной документации, а затем и выполнению работ по созданию новой трассы.

Предполагается, что проезд пройдет по маршруту трамвая №13 — от проспекта Небесной Сотни до Люстдорфской дороги угол ул. Китобойной (5-я ст. Люстдорфской дороги). Трамвайные рельсы при строительстве проезда планируют опустить на один уровень с проезжей частью.

«Реализация данного проекта позволит разгрузить автомобильное движение в данном микрорайоне, а также сделать более безопасным передвижение пешеходов», — отметили в департаменте.