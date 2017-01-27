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47 белорусских троллейбусов планирует закупить город в ближайшее время
14:11 / 20.06.2017
ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 47 троллейбусов белорусского производства планирует закупить город для перевозок пассажиров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман сообщил на брифинге сегодня, 20 июня.
По словам руководителя КП «ОГЭТ», 47 единиц троллейбусов будут приобретаться по кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В тендере участвовали 2 компании — «Богдан» (автосброчный завод №1) и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Победа белорусского предприятия была обусловлена более выгодным ценовым предложением — за 8 млн. евро «Белкоммунмаш» согласился поставить в Одессу не 45 троллейбусов, как предполагалось изначально, а 47.
В настоящее время, по словам Д. Жеманна, сотрудники КП «Одесгорэлектротранс» и ОАО «Белкоммунмаш» работают над подготовкой договора и согласовывают все необходимые технические вопросы. Поэтому даже приблизительные сроки поставки машин и выхода на маршруты руководитель предприятия назвать не смог.
Новые троллейбусы будут полностью низкопольными, обеспечены независимой подвеской (что гарантирует мягкий ход — машину не будет трясти во время пересечения рельсов и других преград). В кабине водителя установлен кондиционер, в салоне будет работать вай-фай, в настоящее время ведутся переговоры о кондиционировании салона пассажиров. Троллейбусы будут окрашены в цвета города.
Кроме того, предполагается, что у новых троллейбусов будет «запас автономности» — работая от аккумулятора, без подсоединения в контактной сети, они смогут объехать, к примеру, место ДТП. «Запас небольшой — километров 10», — сообщил Д. Жеман.
После поставки троллейбусов в Одессу производитель обеспечивает десять лет гарантии на свою продукцию. Также сотрудники «Одесгорэлектротранса» пройдут повышение квалификации в Беларуси, учитывая особенности новой техники.
Местом базирования новой техники станет депо на ул. 25-й Чапаевской дивизии.
Что касается маршрутов, на которых планируется задействовать новые троллейбусы, Д. Жеман отметил, что пока прокладка контактной сети на новых участках и организация дополнительных троллейбусных маршрутов в городе не планируются — вместо них предполагается использовать электробусы.
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Артём Филипенко
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