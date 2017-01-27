47 белорусских троллейбусов планирует закупить город в ближайшее время

14:11 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 47 троллейбусов белорусского производства планирует закупить город для перевозок пассажиров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман сообщил на брифинге сегодня, 20 июня.

По словам руководителя КП «ОГЭТ», 47 единиц троллейбусов будут приобретаться по кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В тендере участвовали 2 компании — «Богдан» (автосброчный завод №1) и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».

Победа белорусского предприятия была обусловлена более выгодным ценовым предложением — за 8 млн. евро «Белкоммунмаш» согласился поставить в Одессу не 45 троллейбусов, как предполагалось изначально, а 47.

В настоящее время, по словам Д. Жеманна, сотрудники КП «Одесгорэлектротранс» и ОАО «Белкоммунмаш» работают над подготовкой договора и согласовывают все необходимые технические вопросы. Поэтому даже приблизительные сроки поставки машин и выхода на маршруты руководитель предприятия назвать не смог.

Новые троллейбусы будут полностью низкопольными, обеспечены независимой подвеской (что гарантирует мягкий ход — машину не будет трясти во время пересечения рельсов и других преград). В кабине водителя установлен кондиционер, в салоне будет работать вай-фай, в настоящее время ведутся переговоры о кондиционировании салона пассажиров. Троллейбусы будут окрашены в цвета города.

Кроме того, предполагается, что у новых троллейбусов будет «запас автономности» — работая от аккумулятора, без подсоединения в контактной сети, они смогут объехать, к примеру, место ДТП. «Запас небольшой — километров 10», — сообщил Д. Жеман.

После поставки троллейбусов в Одессу производитель обеспечивает десять лет гарантии на свою продукцию. Также сотрудники «Одесгорэлектротранса» пройдут повышение квалификации в Беларуси, учитывая особенности новой техники.

Местом базирования новой техники станет депо на ул. 25-й Чапаевской дивизии.

Что касается маршрутов, на которых планируется задействовать новые троллейбусы, Д. Жеман отметил, что пока прокладка контактной сети на новых участках и организация дополнительных троллейбусных маршрутов в городе не планируются — вместо них предполагается использовать электробусы.