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Движение транспорта по развязке в районе Пересыпского моста планируется запустить в течение 10 дней
12:18 / 12.06.2017

ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Движение транспорта по развязке в районе Пересыпского моста планируется запустить в течение 10 дней, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Управления дорожного хозяйства Одесском городского совета Андрей Шмагай сообщили сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании.

По его словам, возникла задержка в ходе ремонтных работ — «нашли коммуникации, которые не учтены нигде — они вскрылись во время проведения работ». Так, поскольку пришлось демонтировать старые трамвайные рельсы и переносить газовую трубу.

Начальник управления пообещал, что за 10 дней работы будут завершены.

Директор департамента транспорта Александр Илько добавил, что контактная сеть для трамвая на данном участке уже готова.

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Артём Филипенко
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