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Стоимость проезда в одесских маршрутках собираются повысить до 6 гривен
10:48 / 09.06.2017
ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские перевозчики передали экономистам горсовета экономические обоснования повышения тарифов на проезд в городских маршрутках с 5 до 6 гривен, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор научно-производственного центра «Экономинформ» Георгий Хаскин сообщил 8 июня на пресс-конференции «Одесские перевозчики о необходимости повышения тарифов на проезд».
Оправдывая необходимость повышения стоимости проезда в одесских маршрутках до 6 грн., Г. Хаскин, в частности, отметил, что тарифы в маршрутных такси относятся к категории свободных, а это предусматривает их формирование и внедрение исключительно самим предприятием — согласно статье 10 Закона Украины о об автомобильном транспорте «Тарифная политика» и Методикой расчётов тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта, утверждённой Минтрансом.
«Когда устанавливали тариф 5 гривен, реальный тариф составлял 6 гривен 4 копейки. Однако, установленный тариф — это всегда некий компромисс между желанием перевозчика и позицией города, с одной стороны, и платёжеспособностью населения, с другой. На данный момент речь идёт о повышении тарифа до 6 грн. Хотя средний расчёт — 7 грн. 89 коп.», — заявил он.
«Связано это с тем, что за этот период подорожало практически всё. Стоимость дизельного топлива повысилась в пределах 15%, незначительно. А вот горюче-смазочные материалы взлетели в цене на 22%, запчасти и материалы — на 68%. Заработная плата повысилась на 43%, коммунплатежи возросли на 50%. Это экономическая составляющая. А расчёты наши выполнены по каждому маршруту. И в настоящее время переданы в Департамент по экономическому развитию горсовета», — отметил экономист.
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