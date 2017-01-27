XVI Международная неделя по торговле и транспорту открылась в Одессе

16:17 / 31.05.2017

ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 31 мая по 2 июня в Одессе проходит XVI Международная неделя по торговле и транспорту, в рамках которой проводятся XVI специализированная выставка «Интер-Транспорт» и экспозиция транспортно-логистической инфраструктуры зернового рынка «Агро-Логистика», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметила директор Центра выставочных технологий Наталья Балаян на торжественном открытии Недели торговли и транспорта в здании Морвокзала, девиз форума — «Диалог. Доверие. Действие» традиционно объединяет встречи транспортной интеллигенции Украины и зарубежья: руководителей организаций транспортной отрасли и грузовладельцев с партнёрами, друзьями и потребителями транспортных услуг.

Международная неделя по торговле и транспорту проводится как плановое мероприятие Организации Черноморского Экономического Сотрудничества. В этом году ОЧЭС отмечает 25-летие деятельности.

В период проведения форума Мининфраструктуры Украины организовало круглый стол «Развитие мультимодальных перевозок в сообщении «Европа-Азия/Восток-Европа». Работу же транспортной недели открыл Региональный семинар FAO по влиянию Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО для агропродовольственной торговли, а также Совещание по вопросам курсирования контейнерного поезда «ZUBR».

В обеих выставках в этом году принимает участие 100 компаний из 11 стран мира (Украина, Беларусь, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция, Литва, Эстония, Латвия).

Наиболее активное участие в подготовке и проведении мероприятия принадлежит Международной Ассоциации портов Чёрного и Азовского морей (BASPA), Ассоциации портов Украины «Укрпорт», Федерации работодателей транспорта Украины, Международной ассоциации судовладельцев Черноморского бассейна (БИНСА), Ассоциации международных экспедиторов Украины, Ассоциации транспортно-экспедиторских и логистических организаций «Укрвнештранс».

«Дружба с нашими партнёрами и нашими участниками из года в год крепнет, потому что сохраняется одни и тот же состав участников. Могу сказать, что развитие экономики и рынка привело к появлению около 10 новых компаний, которые предлагают активно свою деятельность, своё оборудование. При сохранении постоянного состава участников их круг расширяется. Выставка начиналась с одного этого зала. На сегодняшний день задействованы лучшие залы Одессы, в гостиницах «Лондонская», «Бристоль». Так что партнёры работают, и мы горды этим», — рассказала директор Центра выставочных технологий.