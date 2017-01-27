Железные дороги Грузии и Азербайджана могут стать участниками проекта «ZUBR»

15:58 / 31.05.2017

ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Международные эксперты обсудили в Одессе перспективы перевозок контейнерным поездом «ZUBR», в том числе возможность включения в проект администраций железных дорог Грузии и Азербайджана, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 мая, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога».

По информации пресс-центра, 30-31 мая в рамках проведения Международной транспортной недели в Одессе прошло совещание по вопросам курсирования контейнерного поезда «ZUBR» в направлении Балтийское море — Черное море. В мероприятии приняли участие делегаты от Украины, Белоруссии, Латвии, Эстонии и Молдовы. Украинскую сторону представили директор Департамента коммерческой работы ОАО «Укрзализныця» Юрий Меркулов, начальник службы коммерческой работы и маркетинга регионального филиала «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» Владимир Масло, руководители Департамента международного сотрудничества ОАО «Укрзализныця» и другие.

Во время встречи участники совещания подвели итоги работы за 2016 год и 4 месяца текущего года, рассмотрели тенденции, которые наблюдаются на рынке грузоперевозок, уделили внимание расширению географии курсирования поезда «ZUBR» за счёт возможного участия в проекте администраций железных дорог Грузии и Азербайджана.

Также делегации обсудили тарифные условия, которые не менялись еще с момента старта проекта в 2009 году.

Все итоги дискуссий и предложения двухдневного совещания по вопросу курсирования контейнерного поезда «ZUBR» внесены в финальный протокол встречи.

В пресс-центре добавили, что в 2016 году по территории Украины в составе поезда «ZUBR» перевезено 1 тыс. 499 контейнеров, что на 31% больше, чем годом ранее. Основная номенклатура грузов, перевозимых с территории Украины в составе данного поезда, это ферросплавы назначением на станции Латвии.

СПРАВКА: «ZUBR» — контейнерный поезд, курсирующий по маршруту Молдова — Украина — Беларусь — Латвия — Эстония и обратно. Перевозки в составе поезда осуществляются между железнодорожными станциями пяти государств, открытых для работы с крупнотоннажными контейнерами. Для проекта установлены специальные тарифные условия и обеспечены упрощенные процедуры пограничного и таможенного контроля.